Vremea geroasă din ultimele zile i-a făcut pe mulţi români să caute soluţii rapide pentru încălzirea locuinţelor. Caloriferele electrice, aerotermele şi reşourile se vând ca pâinea caldă. Însă, specialiştii ne avertizează: folosite greşit, pot deveni extrem de periculoase.

Temperaturile scăzute au transformat încălzirea locuinţei într-o urgenţă, astfel că metodele rapide au fost luna aceasta la mare căutare.

Gerul din ultima perioadă a determinat mai multe persoane să apeleze la astfel de calorifere electrice pentru a se încălzi. Stocurile s-au epuizat rapid în magazine, însă autorităţile trag un semnal de alarmă şi spun că pot deveni periculoase dacă nu sunt folosite corect.

Pericolul ascuns din casele românilor

"Odată cu începerea sezonului rece, creşte şi numărul incendiilor izbucnite la locuinţe. Sfatul nostru este să ne verificăm instalaţiile electrice şi aparatele de încălzit, iar acest lucru să se facă doar de către personal specializat", a declarat Florin Chisim - ISU Gorj.

Reprezentanţii magazinelor spun că aparatele moderne sunt dotate cu sisteme de siguranţă, însă problemele apar atunci când sunt folosite necorespunzător.

"Majoritatea aparatelor noastre sunt prevăzute de către producător cu sisteme de protecţie, protecţie la suprasarcină şi la supraîncălzire, unele chiar şi la cădere. Ce recomandăm noi clienţilor care le folosesc, să nu folosească instalaţii electrice improvizate, prelungitoare", a declarat Valentin, reprezentant centru comercial.

"Ar trebui folosite în siguranţă, adică să nu pleci de acasă şi să le laşi în priză, să le supraveghezi, să fii atentă şi să ai o instalaţie electrică bună în casă". "Am avut, îl ţineam un sfert de oră, jumătate de oră, fiind acasă undeva, nu aveam atunci condiţii să ne încălzim, să ne facem baie. Dar, după aceea îl opream", spun oamenii.

O simplă neglijenţă poate transforma o soluţie de moment într-un pericol major. Mai ales că ne vom confrunta cu aceste temperaturi extreme şi în luna februarie.

