Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari, transmite Agerpres. Autorităţile vor ucide, începând de luni, 700 de porci izolaţi într-o parte a exploatației, dar, dacă virusul de răspândeşte, şi ceilalţi riscă să fie ucişi.

Pestă porcină la o fermă din Arad. 700 de animale vor fi ucise - Hepta

"Exploatația afectată are în prezent 5.900 de porci, dar ferma este împărțită în două, iar boala a fost confirmată într-o parte în care se află 700 de animale.", a declarat Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu, potrivit Agerpres.

''Este necesară uciderea acestor porci din partea afectată a fermei, tocmai am stabilit procedurile, iar astăzi începe operațiunea. Animalele vor fi îngropate, pentru că în România nu există capacitatea de a incinera sute de animale într-un timp scurt. A fost găsit un teren în apropiere de fermă, care îndeplinește toate condițiile pentru îngroparea animalelor în condiții de securitate'', a declarat șeful DSVSA Arad.

Alţi 5200 de porci ar putea fi ucişi

Articolul continuă după reclamă

Şeful DSVSA Arad a mai adăugat că şi ceilalţi 5200 de porci vor fi ucişi, dacă virsul va fi confirmat și în cealaltă parte a fermei.

Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de măsuri în vederea răspândirii bolii, în urma acestui nou focar de pestă.

Autoritățile au stabilit o zonă de protecție de trei kilometri în jurul focarului, care include localitățile Olari și Sintea Mică. De asemenea, a fost instituită o zonă de supraveghere cu rază de zece kilometri, ce cuprinde localitățile Nădab, Zărand, Cintei, Țipar, Sântana, Caporal Alexa și Șimand.

În județul Arad sunt confirmate, în prezent, patru focare de pestă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰