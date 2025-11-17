Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Pestă porcină la o fermă din Arad. 700 de animale vor fi ucise

Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari, transmite Agerpres. Autorităţile vor ucide, începând de luni, 700 de porci izolaţi într-o parte a exploatației, dar, dacă virusul de răspândeşte, şi ceilalţi riscă să fie ucişi. 

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 11:08
Pestă porcină la o fermă din Arad. 700 de animale vor fi ucise - Hepta

"Exploatația afectată are în prezent 5.900 de porci, dar ferma este împărțită în două, iar boala a fost confirmată într-o parte în care se află 700 de animale.", a declarat Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu, potrivit Agerpres.

''Este necesară uciderea acestor porci din partea afectată a fermei, tocmai am stabilit procedurile, iar astăzi începe operațiunea. Animalele vor fi îngropate, pentru că în România nu există capacitatea de a incinera sute de animale într-un timp scurt. A fost găsit un teren în apropiere de fermă, care îndeplinește toate condițiile pentru îngroparea animalelor în condiții de securitate'', a declarat șeful DSVSA Arad.

Alţi 5200 de porci ar putea fi ucişi

Articolul continuă după reclamă

Şeful DSVSA Arad a mai adăugat că şi ceilalţi 5200 de porci vor fi ucişi, dacă virsul va fi confirmat și în cealaltă parte a fermei.

Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de măsuri în vederea răspândirii bolii, în urma acestui nou focar de pestă. 

Autoritățile au stabilit o zonă de protecție de trei kilometri în jurul focarului, care include localitățile Olari și Sintea Mică. De asemenea, a fost instituită o zonă de supraveghere cu rază de zece kilometri, ce cuprinde localitățile Nădab, Zărand, Cintei, Țipar, Sântana, Caporal Alexa și Șimand.

În județul Arad sunt confirmate, în prezent, patru focare de pestă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pesta porcina pesta porcina arad ferma porci
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase?
Observator » Evenimente » Pestă porcină la o fermă din Arad. 700 de animale vor fi ucise