Pentru a găsi refugiu din calea războiului, peste 26.000 de ucraineni au trecut până acum ilegal frontiera în România, iar 29 au murit.

Majoritatea, prin Munţii Maramureşului. De la începutul războiului, salvamontiştii şi poliţişti de frontieră din Maramureş au recuperat peste 150 de bărbaţi din Ucraina, mulţi în stare critică, răniţi, epuizaţi fizic şi complet dezorientaţi.

