Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Peste 26.000 de ucraineni au trecut ilegal în România, de la începutul războiului: 29 dintre ei au murit

Pentru a găsi refugiu din calea războiului, peste 26.000 de ucraineni au trecut până acum ilegal frontiera în România, iar 29 au murit.

de Redactia Observator

la 13.09.2025 , 19:56

Majoritatea, prin Munţii Maramureşului. De la începutul războiului, salvamontiştii şi poliţişti de frontieră din Maramureş au recuperat peste 150 de bărbaţi din Ucraina, mulţi în stare critică, răniţi, epuizaţi fizic şi complet dezorientaţi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina maramures granita romania
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente?
Observator » Evenimente » Peste 26.000 de ucraineni au trecut ilegal în România, de la începutul războiului: 29 dintre ei au murit