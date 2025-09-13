Video Peste 26.000 de ucraineni au trecut ilegal în România, de la începutul războiului: 29 dintre ei au murit
Pentru a găsi refugiu din calea războiului, peste 26.000 de ucraineni au trecut până acum ilegal frontiera în România, iar 29 au murit.
Majoritatea, prin Munţii Maramureşului. De la începutul războiului, salvamontiştii şi poliţişti de frontieră din Maramureş au recuperat peste 150 de bărbaţi din Ucraina, mulţi în stare critică, răniţi, epuizaţi fizic şi complet dezorientaţi.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰