Terasele exclusiviste din Năvodari, pline de turişti în vară, sunt acum acum una cu pământul. Peste 90 de beach-bar-uri sunt demolate zilele acestea pentru că, după un deceniu, contractele de închiriere a plajelor expiră. Administratorii sunt revoltaţi pentru că trebuie să distrugă investiţii de zeci de mii de euro, deşi ar putea să câştige noile licitaţii organizate de Apele Române.

Plajele exclusiviste unde mii de turişti se distrau în vară s-au transformat acum într-un şantier imens. Peste 90 de construcţii din cea mai scumpă staţiune de pe litoral sunt puse la pământ.

"Pe plajele din Năvodari, în locul teraselor şi şezlongurilor au rămas bucăţi de lemn şi grămezi de scânduri. Administratorii de plajă au fost obligaţi să demoleze după ce contractele au expirat", a transmis reporterul Observator Cristina Niţă.

Locurile unde au funcţionat timp de un deceniu afaceri prospere vor rămâne acum pustii.

"Sunt mai mult de 30 de mii de euro care se pierd. Este un disconfort pentru mine şi pentru toţi ceilalţi operatori de plajă", susţine Anca Tinei, operator de plajă.

"Astăzi mi s-a spus: mâine trebuie să predai plaja. Adică de pe o zi pe alta. Acolo sunt nişte construcţii care sunt ridicate pe plajă. Ele au primit probabil milioane de turişti în cei zece ani de când suntem acolo, sub acest contract şi ei vor ca ele să fie date jos în câteva ore", a spus Lucian Marcu, un alt operator de plajă.

Apele Române refuză prelungirea contractelor şi spun că trebuie organizate licitaţii noi.

"Decizia are la bază principiul transparenţei şi al administrării eficiente a bunurilor proprietate publică a statului, dar şi concluziile verificărilor interne şi interinstituţionale din ultimii ani, care au evidenţiat nereguli privind exploatarea unor sectoare de plajă, inclusiv neconcordanţe între suprafeţele închiriate şi cele utilizate efectiv", a declarat Ana Maria Agiu, purtator de cuvânt Apele Române.

Proprietarii beach-barurilor actuale critică modul în care e gestionată situaţia.

"Normal ar fi trebuit să avem posibilitatea să conservăm aceste construcţii până la momentul licitaţiei", susţine Lucian Marcu, operator de plajă.

"Logica spune să încerci să ţii o licitaţie înainte de a ajunge la acest termen, pentru a înţelege dacă mai e sau nu nevoie să dezafectăm tot", spune şi Anca Tinei, operator de plajă.

Operatorii plajelor se vor întâlni pentru a încerca să convingă autorităţile să accepte prelungirea contractelor actuale.

