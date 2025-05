Ioana i-a convins pe părinţii ei că trebuie să facă un picnic pe iarba proaspăt tăiată. Au făcut o tură de parc cu bicicleta, apoi s-au aşezat lângă lac pentru a servi o gustare.

Românii s-au bucurat de zilele călduroase din ultima perioadă şi au ales să mănânce în aer liber.

Picnicul modern, o nouă modalitate de a petrece timpul liber în Bucureşti

"Da, păi cam asta, am luat ceva de acasă şi am zis să ieşim că am văzut că e cald şi fain şi am ieşit puţin, pentru copil mai mult că e o zi frumoasă şi ne-am aşezat aici lângă lac". "Roşii, castraveţi, brânză, măsline, aşa mai de vară să zicem, să ne mai..", spun oamenii.

Anul acesta iubitorii de artă au putut să facă un picnic într-un parc plin de sculpturi, pe marginea Lacului Tei.

"Au venit părinţi cu copii, sunt locuri şi de joacă şi pentru copilaşi, sunt şi lucrări de care copiii se bucură. Dar e şi un loc educativ, cu un caracter puternic educativ aş putea spune", au declarat Alex Radu, co-organizator eveniment cultural.

Copii sau bucurat din plin, mai ales că părinţii au renunţat la restricţii pentru câteva ore.

"Aceasta de aici, este într-adevăr ceva inedit, nu mă aşteptam să fie atât de rezonant pentru toţi, e foarte plăcut, relaxant", spune un participant.

"Sunt destinate diferitor categorii de vârstă, începând cu copii, terminând cu cei mai maturi, sunt sculputuri ale diferitor artişti importanţi din ţară", a declarat Iulian Cristea, artist plastic-sculptor.

După ce va înceta perioada ploioasă, parcurile vor fi din nou pline. Activităţile în aer liber îi fac mai fericiţi pe cei mici, spun părinţii.

