A venit toamna, dar e încă vreme de plajă şi mare. Chiar şi în extrasezon, plajele sălbatice de la Vadu şi Corbu atrag valuri de turişti în căutare de o experienţă altfel. Aici, liniştea e spartă doar de sunetul valurilor.

Pe plaja de la Vadu, apa limpede şi liniştea atrag din ce în ce ce mai mulţi turişti care vor cu adevărat să fie una cu natura.

Turiştii de bucură de mai multă linişte, departe de staţiunile aglomerate

Petre este din București si a venit a cincea oara la Vadu. E fermecat de locul care a reuşit să rămână încă sălbatic.

"Mă simt bine şi îmi crează relaxare, plăcere sunt adeptul unui asemenea mediu de viaţă. Oamenii se înţeleg între ei, e un spirit de solidaritate al rulotiştilor extraordinar" a spus acesta.

Când li se face foame, şi-o pot astâmpăra în cherhanale, unde peştele se perpelește pe plită sau în tigăi.

"La midii-legume, tăiate julien, vin, usturoi şi midii. [...] La rapane, reţeta noastră este cu mascarpone, cu praz, o să vină şi ardeiul peste cu piper murat, cu capere, o tocăniţă extraordinare şi reţeta este a noastră" a explicat Denis Stamatescu, managerul unei cherhanale.

De ce aleg oamenii plajele sălbatice

La câţiva kilometri depărtare, şi plaja sălbatică de la Corbu are clienţi fideli.

"Am venit la Corbu pentru că este sălbatic, stăm undeva cu cortul, sunt ceva corturi amenajate. E foarte curat, nu sunt alge şi e foarte linişte" a explicat o turist[.

"Mi se pare o staţiune foarte friendly, e aşa pentru toată lumea accesibil. Toată lumea poate să se aşeze pe plajă. Apa este încă bună, deşi suntem în septembrie" şi-a motivat o altă turistă alegerea.

Şi aici, la orele prânzului, plita sfârâie iar miresmele te îmbie să iei un loc. Cazarea se face in camping, glamping sau in căsuțele cu vedere directă spre mare.

Cât costă o escapadă pe o plajă sălbatică

Tarifele pornesc de la 30 de lei de persoana la cort si de la 350 de lei la căsuțe. Managerii de terase, restaurante si pensiuni spun că încearcă să ţină deschis cât de mult le permite şi vremea.

"Spre deosebire de autorităţi care nu au nicio strategie de dezvoltare a turismului, noi încercăm prin forţe proprii, în parteneriat cu ceilalţi investitori din HORECA, să lungim perioada sezonului" a spus managerul unui restaurant, Denis Stamatescu.

Turiştii care ajung aici trebuie să plătească suplimentar 5 lei pe zi pentru că cele două plaje fac parte din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

