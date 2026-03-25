BNS: Şantierul Naval Mangalia, în faliment. Angajaţii îşi pierd locurile de muncă după decizia Damen Shipyards

Blocul Naţional Sindical a anunţat, miercuri, că Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al Şantierului Naval Mangalia şi urmează a fi deschisă procedura de faliment.

"Consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi", avertizează sindicaliştii, precizând că oamenii îşi vor pierde locurile de muncă.

"În cadrul Adunării Generale a Creditorilor desfăşurate astăzi, compania Damen Shipyards nu a aprobat planul de reorganizare al societăţii. În aceste condiţii, procedura de reorganizare a eşuat, urmând a fi deschisă procedura de faliment. Intrarea în faliment presupune inventarierea şi valorificarea forţată a activelor companiei, în vederea acoperirii datoriilor către creditori", a transmis, miercuri, Blocul Naţional Sindical, într-un comunicat de presă, referindu-se la diatuaţia angajaţilor de la Şantierul Naval Mangalia, care nu şi-au primit drepturile salariale de peste 3 luni.

Potrivit sindicaliştilor, "consecinţele acestei decizii sunt extrem de grave pentru angajaţi".

Articolul continuă după reclamă

"Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi", se mai arată în comunicatul de presă.

Angajaţii Şantierului Naval Mangalia au protestat, marţi, în curtea unităţii, fiind nemulţumiţi de faptul că nu şi-au primit salariile de peste trei luni.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰