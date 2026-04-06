Săptămâna începe cu 20 de grade Celsius la malul mării - o veste bună şi aşteptată de cei care plănuiesc o vacanță pe litoral. Este Săptămâna Mare, cu vacanță pentru copii, dar şi pentru mulţi părinţi. În staţiuni, pregătirile sunt în toi.

Vestea bună se știe încă de dimineață. Astăzi, la Malul Mării sunt așteptate 20 - 21 de grade Celsius, însă, datorită soarelui, temperaturile resimțite pot ajunge până la 25 de grade Celsius. O vreme perfectă pentru vacanță.

Chiar dacă astăzi este luni, pentru unii este prima zi de vacanță. Copiii sunt liberi, iar norocoși sunt și părinții care au reușit să își ia câteva zile libere. Astfel, pot veni la mare.

Desigur, hotelierii au pregătit oferte pentru această perioadă. "2+1 gratis" sunt pachetele disponibile acum în hotelurile de pe litoral, cu toate taxele incluse, de la cele de sărbători până la cele specifice Paștelui.

Ofertele pornesc de la 2.160 de lei și pot ajunge până la 3.000 de lei, în funcție de serviciile oferite de fiecare unitate de cazare. Există și hoteluri care au acces la SPA, pentru părinții care vor să se relaxeze, în timp ce copiii participă la ateliere de creație.

Totul este gândit pentru copii. Există hoteluri în stațiunea Mamaia unde ofertele sunt dedicate în special celor mici: copiii până la 5 ani beneficiază de gratuitate, cei între 6 și 12 ani au reducere de 50%, iar al treilea membru al familiei plătește 75% din pachet. Mâine, vremea va rămâne la fel de frumoasă.

