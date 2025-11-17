Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O dronă rusească a lovit o navă plină cu GPL, pe malul ucrainean al Dunării

Localităţile Plauru şi Ceatalchioi din judeţul Tulcea sunt evacuate, luni, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de o dronă pe malul ucrainean al Dunării.

ISU Tulcea a anunţat, luni, că s-a luat decizia ca localitatea Plauru să fie evacuată, dar nu a transmis momentan detalii. Decizia a fost luată după ce o navă plină cu 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării.

Potrivit Antena 3, şi din satul Ceatalchioi au fost evacuaţi mai mulţi localnici. "Am evacuat câţiva, mai ducem vreo cinci. Am înţeles că şi cei din Ucraina au evacuat. Suntem aici, cu echipajul ISU", a declarat primarul.

Ce spun autorităţile

Articolul continuă după reclamă

În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și animalelor din localitatea Plauru, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

Pentru evaluarea la fața locului și monitorizarea riscurilor, o autospecială din cadrul Detașamentului de Pompieri a fost trimisă în zonă, echipajul executând misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Încă un atac rusesc la graniţa cu România

Un nou atac cu dorne a avut loc, luni noaptea, în apropierea frontierei cu România, a anunţat MApN, care a precizat că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

În dispeceratul ISU ”DELTA” Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰