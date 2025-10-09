Ploile din ultimele zile au lăsat în urmă un adevărat dezastru într-un bloc din Galaţi. Locatarii de la etajele superioare sunt în culmea disperării pentru că apartamentele lor au fost distruse de apa de ploaie care le curge prin tavan şi prin pereţi. Oamenii au făcut până acum zeci de reclamaţii.

Blocul G3 din cartierul Mazepa, Galați, se află în proces de reabilitare termică și energetică. Lucrările nu sunt finalizate în acest moment, însă cele de pe casa scării au fost terminate. Dacă vă întrebați ce se întâmplă cu gălețile și bidoanele de pe casa scării, ei bine, oamenii le-au pus acolo pentru a colecta apa de ploaie care se infiltrează prin tavan.

Apa a ajuns pe casa scării şi în apartamente, iar sistemul electric este în pericol

De când au început ploile, apa a ajuns nu doar pe casa scării, ci și în unele apartamente. Sistemul electric este în pericol, întrucât din sonerii iese apă.

Întregul tavan al blocului, la etajul 7, este afectat de infiltrații grave. Este vorba despre un proiect de reabilitare în valoare de aproximativ 7 milioane de lei, realizat din fonduri europene, în colaborare cu asociația de proprietari.

Lucrările care au dus la această situație au fost efectuate pe acoperiș. Reprezentanții primăriei au declarat că au fost efectuate intervenții la sistemul de colectare a apei pluviale, lucrări realizate incorect.

Reprezentanţii firmei responsabile promit că vor remedia situaţia

Au fost anunțați și reprezentanții firmei responsabile cu lucrările. Aceștia și-au asumat greșeala și au promis că vor remedia situația pe cheltuiala proprie, inclusiv daunele produse în apartamentele afectate.

Până atunci, de câteva zile, locatarii au pus peste tot găleți, bidoane de 5 litri, de 2 litri și ligheane pentru a colecta apa. Infiltrațiile au ajuns deja până la etajele inferioare și chiar la parter.

