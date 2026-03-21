Caz pe cât de înfiorător, pe atât de revoltător la Cluj! O fetiţă de nouă ani a fost sechestrată în casă şi snopită în bătaie de propria mamă şi de partenerul acesteia. La fel de grav este că asistenţii sociali ştiau de abuzuri. Au făcut anchetă şi au lăsat-o acasă: au considerat că vecinii care reclamă sunt duşmanii mamei, iar copila... are ce mânca. Şi nu e tot: deşi părinţii au fost decăzuţi din drepturi, chiar şi acum sora mai mică a rămas în familie.

"Îmi dă cu coada de la mătură în cap. Mi-a dat cu o sticlă. M-a lovit la picior tot el. M-a bătut cu cureaua, mi-a sucit mâna, m-a lovit şi m-a ţinut de gură ca să nu urlu. (Rep. Şi mama ta nu i-a zis nimic?) Nu, că ea mă ţinea de gură", povesteşte copila.

Aşa a arătat viaţa în familie pentru fetiţa de nouă ani

Copila era obligată de mama ei şi de partnerul acesteia să se trezească la şase, să spele, să facă mâncare şi să le pregătească hainele. Apoi era încuiată în casă. Orice abatere, era pedepsită cu bătăi crunte. Ultima dată, fetiţa a fost călcată în picioare pentru că a uitat să le spună că nu mai este gaz în butelie.

Articolul continuă după reclamă

"Mă închide în casă toată ziua, mă pune să stau în casă şi când află că am ieşit afară, vine şi mă bate. Mă trage de cap, aici am rămas fără păr", povesteşte copila.

Coşmarul s-a încheiat joi. Fetiţa a aşteptat să rămână singură acasă şi a fugit pe geam. A căutat salvarea în vecini.

"Mi-a zis că e bătută. Fata asta de 4 ani de zile tot aşa zice. - Da, toată noaptea m-a bătut tare", spune vecina.

Oamenii spun că abia au reuşit să-i convingă pe poliţişti să vină să o ia.

"Fetiţa speriată, mă ţinea de picior şi îmi spunea să nu o las. "Nu mă lăsa, te rog". Poliţia nu a vrut să vină, m-a luat la batjocură prima dată, mi-a închis telefonul. Când fetiţa a urcat în ambulanţă a început să îmi mulţumească că am salvat-o", povesteşte bărbatul care a sunat la ambulanţă.

Autorităţile au fost complicii părinţilor abuzatori în acest caz, reclamă localnicii.

Explicaţia autorităţilor

În ultimul an vecinii au făcut mai multe sesizări la primărie pentru că fetiţa era încuiată în casă şi bătută. Cu toate acestea, asistenţa socială, la control, verifica doar dacă cei mici au suficientă mâncare. În plus, de cele mai multe ori, după sesizări, mama era chemată la primărie, în loc la inspectorii să se deplaseze la domiciuliul familiei.

Asistentul social recunoaşte, ba mai mult explicaţia este revoltătoare.

Claudia Bodiu, asistent social primărie: Mama copilului are mai mulţi... duşmani să zic aşa şi nu se înţelege bine cu vecinii şi din cauza asta are multe sesizări.

Reporter: Şi aţi verificat?

Claudia Bodiu, asistent social primărie: Da, tot timpul avea mâncare. În data de 12 a fost mama chemată aici, la noi şi a dat o declaraţie precum ce se întâmplă şi ce planuri are.

"Nu-i prima dată când se întâmplă asta. De atâţia ani îşi bate copiii. Şi la mine în casă, pe cea mică o bătea. Au făcut mai multe persoane de aici sesizări la primărie, am mai făcut şi eu şi nevastă mea. Şi sora ei, mătuşa fetiţei a făcut o plângere", povesteşte bărbatul care a sunat la ambulanţă.

Controale de la DGASPC au fost şi la şcoală după sesizările vecinilor. Dar nici aşa nu s au luat măsuri.

"Nu a mai venit la şcoală din decembrie, undeva pe la începutul lunii. Am sunat-o de câteva ori, de multe ori mi-a intrat robotul", declară Delia Vamoş, învăţătoare.

Abia acum, părinţii au fost decăzuţi din drepturi

Dar autorităţile au lăsat iar deschisă uşa pentru abuzuri. Au luat-o din familie doar pe copilă. Sora ei, de 4 ani, a rămas cu părinţii

"Confirmăm existenţa abuzului fizic. De ieri, s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă pentru fetiţă. În familie mai există o fetiţă de 4 ani. Nu avem suspiciuni vis-a-vis de integritatea fizică a acestei fetiţe, dar cazul rămâne în monitorizare, în colaborare cu autorităţile locale", declară Alina Ciorean, purtătorul de cuvânt al DGASPC Cluj.

Poliţia a deschis o anchetă.

"Poliţiştii s-au sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului", a declarat Patricia Socaciu, agent principal de poliţie.

Apelurile la telefonul copilului au crescut alarmant în 2025, cu 70% mai mult decât în anul anterior. 11 mii de copii au fost victime ale abuzurilor fizice în familie.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi pâine la fiecare masă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰