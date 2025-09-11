Poliția Română a scos arma secretă în lupta cu aglomerația din București: mai mulți agenți în intersecții și un control permanent al traficului prin mii de camere video. De când au început şcolile, sunt supravegheate de cinci ori mai multe zone, iar polițiștii promit că intervențiile vor fi mai rapide ca oricând.

Capitala are zilnic şase ore şi jumătate de trafic intens: dimineaţa, între 7:00 şi 10:00, şi după-amiaza, între 16:00 şi 19:30.

Pentru a face faţă aglomeraţiei, Ministerul de Interne a suplimentat numărul de agenţi de pe şosele. Odată cu începerea şcolii, numărul intersecţiilor supravegheate a crescut de la 17 la 98.

În zilele cu trafic foarte aglomerat, poliţiştii din Bucureşti vor fi sprijiniţi de echipaje din judeţele apropiate: Ilfov, Prahova, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman.

Cu toate astea, nu toţi şoferii cred că mai mulţi agenţi vor reuşi să descurce traficul

Potrivit Poliţiei Capitalei, patru factori principali sunt de vină pentru aglomeraţie: numărul foarte mare de maşini, aglomeraţia din jurul şcolilor, transportul de marfă pe arterele principale şi sincronizarea deficitară a fluxurilor. Autorităţile le cer firmelor să aprovizioneze magazinele în afara orelor de vârf.

În Bucureşti sunt înmatriculate aproape 1,7 milioane de vehicule, iar în Ilfov, aproape 320.000.

