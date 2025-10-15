Un tânăr de 24 de ani a murit, marţi seară, în judeţul Maramureş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere. Poliţiştii au stabilit că vehiculul nu era înmatriculat.

Tragedie, ieri, într-o localitate din judeţul Maramureş. Un tânăr de 24 de ani, poliţist de frontieră, aflat în timpul liber, a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a barierei de la o cale ferată.

În urma verificărilor, s-a stabilit că vehiculul de teren nu era înmatriculat în circulaţie, iar poliţiştii fac acum cercetări pentru a înţelege ce provocat tragedia.

