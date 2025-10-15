Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Poliţist de 24 de ani din Maramureş, mort după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp

Un tânăr de 24 de ani a murit, marţi seară, în judeţul Maramureş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere. Poliţiştii au stabilit că vehiculul nu era înmatriculat.

de Redactia Observator

la 15.10.2025 , 08:56

Tragedie, ieri, într-o localitate din judeţul Maramureş. Un tânăr de 24 de ani, poliţist de frontieră, aflat în timpul liber, a murit după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a barierei de la o cale ferată.

În urma verificărilor, s-a stabilit că vehiculul de teren nu era înmatriculat în circulaţie, iar poliţiştii fac acum cercetări pentru a înţelege ce provocat tragedia.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

maramures mort politist
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate?
Observator » Evenimente » Poliţist de 24 de ani din Maramureş, mort după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp