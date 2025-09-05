O tânără de 21 de ani din Cluj a reclamat că a fost bătută şi tâlhărită în casa unui bărbat care o plătise pentru favoruri sexuale. După atac, femeia a cerut ajutor la 112, iar poliţiştii care anchetează cazul au aflat că agresorul este unul dintre colegii lor.

Poliţistul a chemat în apartamentul său din Floreşti o tânără pentru a întreţine relaţii sexuale contra cost. S-au înţeles la preţ, plata a fost făcută în avans, serviciile au fost prestate, dar înainte ca tânăra să părăsească apartamentul, bărbatul s-a răzgândit şi a cerut banii înapoi. A fost refuzat, moment în care a devenit violent. Poliţistul a agresat-o pe tânără şi i-a luat banii cu forţa. Femeia a sunat la 112, iar după ce a fost audiată a depus plângere pentru tâlhărie.

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti, iar din primele cercetări a reieşit faptul că, aceasta ar fi întreţinut relaţii sexuale consimţite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic şi sustrăgându-i suma de bani.(...) Bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, iar în prezent, acesta îşi desfăşura activităţile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităţilor judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal", informează Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Cluj.

Colegii bărbatului au făcut inclusiv o percheziţie în locuinţa acestuia, unde au găsit printre altele şi un cartuş de armă letală de 9 mm, deşi poliţistul nu mai avea voie să poarte pistol încă din anul 2021, când a fost cercetat într-un alt dosar penal. Atunci a bătut până la leşin un bărbat pe o pârtie de schi. A scăpat însă de închisoare pentru că a ajuns la o înţelegere cu victima care şi-a retras plângerea. Poliţistul a mai fost cercetat şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, dar fapta s-a prescris.

Acum poliţistul în vârstă de 43 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior plasat sub control judiciar.

În plus, la nivelul Poliţiei Cluj se fac verificări interne cu privire la comportamentul poliţistului.

