Polițist din Tulcea, bătut în timpul unei intervenții. Agresorul a fost arestat

Un polițist a ajuns la spital după ce a fost agresat în timpul unei intervenții. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, când oamenii legii au fost sesizați cu privire la un conflict izbucnit între mai multe persoane, în orașul Babadag.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba despre un conflict spontan între doi bărbați. În timpul intervenției, unul dintre aceștia l-a lovit pe un polițist cu un obiect contondent, în zona capului.

Agentul rănit a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Comunicatul poliţiei

"La data de 23 august 2025, în jurul orei 21:30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Babadag au fost sesizați cu privire la faptul că în orașul Babadag are loc un conflict între mai multe persoane.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul că se desfășoară un conflict spontan între doi bărbați, unul dintre aceștia lovindu-l la un moment dat pe unul dintre polițiști cu un obiect contondent în zona capului.

În urma evenimentului a rezultat rănirea polițistului, care a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, fiind conștient și cooperant.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj.

Totodată, în cursul zilei de ieri, 24 august 2025, bărbatul de 39 de ani a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile."

