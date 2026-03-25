Opt din zece români nu ar ști ce să facă în caz de urgență. Dar doi polițiști aflați la locul potrivit, în momentul potrivit, au salvat un bărbat de 56 de ani, care făcuse infarct într-o benzinărie. Fără să clipească, au început masajul cardiac și au folosit defibrilatorul din stație, până la sosirea medicilor. Bărbatul trăiește acum doar datorită intuiției și reacției rapide a salvatorilor. Vedeți filmul unei salvări contracronometru.

Agenţii erau în benzinărie, alimentau autospeciala, când au fost alertaţi de un bărbat că prietenul lui nu mai mişcă.

"Nu era timp de pierdut. L-am scos din maşină şi am început imediat resuscitarea, iar Andrei mi-a oferit tot sprijinul necesar", spune Claudiu Preda, poliţist.

"M-am ocupat de defibrilator şi am dirijat traficul ca echipajul SMURD să ajungă cât mai repede", spune Andrei Raicu, poliţist.

Traficul a fost blocat de poliţişti, iar medicii au preluat masajul cardiac.

"Pacientul a fost resuscitat, stabilizat şi transportat la o cameră de gardă, pentru îngrijiri suplimentare şi de specialitate", a declarat Driada Blendea, medic SMURD.

Bărbatul de 56 de ani are acum zile de la salvatori.

"Au fost foarte bine pregătiţi. Pregătirea pe parte de prim ajutor a avut eficienţă, lucru pe care l-au făcut atât prin serviciile de pregătire profesională, cât şi la şcolile pe care le-au absolvit", spune Bogdan Berechet, Șeful Poliției Capitalei.

Intervenţia promptă a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte

Şansele de supravieţuire cresc cu până la 70% atunci când manevrele de resuscitare au loc în primele 3-5 minute de la declanşarea stopului cardio-respirator.

În tot orașul sunt peste 130 de defibrilatoare. Sunt proiectate extrem de intuitiv, în aşa fel încât să-i fie uşor unei persoane să acorde primul ajutor. Pur şi simplu ridicăm capacul, iar mai apoi aparatul ne ghidează, prin instrucţiuni audio, cum să-l folosim.

Dar suntem încă departe. Avem un defibrilator la 50.000 de persoane. De cinci ori mai multe ne cere Uniunea Europeană. La fiecare 45 de secunde, undeva pe continent, un om face stop-cardiac. Iar peste 70 de mii dintre ei mor pentru că nu primesc la timp primul ajutor.

Cei care vor să facă un curs de prim ajutor, trebuie să primească de la angajator o zi liberă.

