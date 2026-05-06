Video Momentul în care un şofer băut încearcă să mituiască poliţiştii cu 500 de lei: "Lasă-mă să-mi văd de treabă"

Legea nu se negociază, iar, cine încearcă, totuşi, să o facă, nu se alege decât cu o pedeapsă în plus. Doi poliţişti din Bacău au reconfirmat ideea, după ce au refuzat 500 de lei, oferiţi de un șofer de camion. 

de Alexandra Paraschiv

la 06.05.2026 , 07:40
Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Bacău a oprit pentru control, pe 4 mai, în jurul orei 13.00, un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și o semiremorcă, care circula pe DN 2 - E85, în interiorul localității Nicolae Bălcescu.

Momentul a fost surprins de bodycam-ul unuia dintre agenţi. Bărbatul de 51 de ani fusese prins la volan cu o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Imediat după ce au respins oferta, oamenii legii l-au dus pe şofer la spital pentru analize suplimentare. Pe lângă dosarul penal pentru conducere sub influența alcoolului, şoferul e cercetat acum şi pentru dare de mită. 

Poliţist: Ce e cu banii ăştia?

Şofer: Lasă-mă şi pe mine să îmi văd şi eu de treaba mea.

Poliţist: Suma de două, trei, patru, cinci sute de lei, da? Este infracţiune. O să sesizăm Direcţia Generală de Anticorupţie, ca să ştiţi.

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

