Intervenție în plină desfășurare la această oră în Otopeni, după ce un bărbat bănuit că și-ar fi omorât în bătaie fiul vitreg s-a baricadat în casă în această dimineață cu propriul copil. Crima ar fi avut loc sâmbăta trecută. Inițial s-a crezut că băiețelul de 2 ani și 8 luni a murit din cauze naturale. Autopsia a arătat însă că a fost lovit puternic în stomac. Abia după câteva zile, mama copilului le-a spus polițiștilor că bărbatul l-ar fi bătut pe cel mic. Acum, polițiștii să-l convingă pe bărbat să se predea.

de Denisa Dicu

la 29.08.2025 , 13:42

Negociatorii poartă în continuare discuții cu bărbatul din Otopeni care s-a baricadat de aseară în apartamentul în care locuia cu partenera de viață și cei doi copii. În urmă cu o săptămână, individul și-ar fi ucis în bătaie fiul vitreg de aproximativ trei ani. Când a alertat autoritățile, mama copilului a spus că cel mai probabil fiul ei a murit de cauze naturale, însă rezultatele necropsiei au arătat că băiețelul a suferit o moarte violentă. La trei zile de la rezultatele autopsiei, femeia a mers la poliție și și-a schimbat declarația, spunându-le anchetatorilor că a fost constrânsă să dea o declarație în acest sens și că de fapt concubinul ei a omorât băiețelul. 

Copil de nici 3 ani, ucis în bătaie. Tatăl vitreg suspectat de crimă a ameninţat că se aruncă de la etaj, în Otopeni

De aseară polițiștii au încercat să dea de urma bărbatului suspect de crimă, însă acesta s-a baricadat în casă cu celălalt copil, un bebeluș de un an și a amenințat că se aruncă de la geam împreună cu acesta. Astăzi copilaşul a fost scos nevătămat din casă, iar acum polițiștii continuă intervenția pentru a reuși să-l imobilizeze pe bărbat.

"La data de 23.08.2025, Poliţia Ilfov a fost sesizată de către o femeie despre faptul că l-a găsit pe fiul său minor, în vârstă de aproximativ 3 ani, decedat în locuință. Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă. La data de 25 august 2025, în urma necropsiei, a rezultat că minorul prezintă leziuni în zona stomacului. În seara de 28 august 2025, mama minorului a revenit asupra declarației, menționând că a fost constrânsă să declare astfel și a declarat că fiul său a fost agresat de către concubinul femeii, în vârstă de 28 de ani, care este și tatăl copilului. 

Presupusul autor agresor s-a aflat din cursul serii de 28 august în apartamentul din orașul Otopeni, unde s-ar fi comis fapta și unde familia locuia fără forme legale, iar femeia nu s-a mai întors în această locuință. Bărbatul s-a aflat în apartamentul respectiv împreună cu copilul său minor, în vârstă de 1 an și a amenințat că se va arunca de la etaj, astfel că o echipă de negociatori din cadrul SAS a intervenit la fața locului. Minorul în vârstă de un an a fost scos din apartament, de către fratele bărbatului și a fost preluat de polițiști", au transmis reprezentanţii IPJ Ilfov.

Bărbatul suspectat de crimă este cunoscut cu antecedente violente. 

