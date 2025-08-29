Operaţiune în Otopeni. Şi-ar fi ucis fiul vitreg, s-a baricadat în casă si ameninţă că se aruncă de la etaj

O acţiune de amploare a poliţiei se află în plină desfăşurare în Otopeni, după ce un bărbat suspectat că şi-a ucis în bătaie fiul vitreg în vârstă de aproximativ 3 ani s-a baricadat într-un apartament și ameninţă că se va arunca de la etaj.

Un tânăr în vârstă de 28 de ani, suspectat că şi-ar fi omorât în bătaie copilul vitreg, de 2 ani şi 8 luni, este baricadat într-un apartament din Otopeni. Poliţiştii au intervenit după ce s-a dovedit, în urma autopsiei, că micuţul de nici 3 anişori a murit pe 23 august, în urma unor lovituri puternice în stomac. Rezultatele autopsiei au fost gata abia în urmă cu 4 zile.

Oamenii legii au fost sesizaţi de partenerea de viaţă a bărbatului. Potrivit informatiilor obţinute de Observator, este vorba de o femeie cu afecţiuni psihice, mama a doi copii: cel de 2 ani şi 8 luni găsit decedat şi un copilaş de 1 an, fiul presupusului criminal. Mezinul a fost scos din apartament în această dimineaţă, însă bărbatul nu vrea să se predea şi ameninţă că se va arunca de la etaj.

"La data de 23.08.2025, Poliţia Ilfov a fost sesizată de către o femeie despre faptul că l-a găsit pe fiul său minor, în vârstă de aproximativ 3 ani, decedat în locuință. Inițial, femeia a declarat că fiul decedat a avut anterior dureri de burtă. La data de 25 august 2025, în urma necropsiei, a rezultat că minorul prezintă leziuni în zona stomacului. În seara de 28 august 2025, mama minorului a revenit asupra declarației, menționând că a fost constrânsă să declare astfel și a declarat că fiul său a fost agresat de către concubinul femeii, în vârstă de 28 de ani, care este și tatăl copilului.

Presupusul autor agresor s-a aflat din cursul serii de 28 august în apartamentul din orașul Otopeni, unde s-ar fi comis fapta și unde familia locuia fără forme legale, iar femeia nu s-a mai întors în această locuință. Bărbatul s-a aflat în apartamentul respectiv împreună cu copilul său minor, în vârstă de 1 an și a amenințat că se va arunca de la etaj, astfel că o echipă de negociatori din cadrul SAS a intervenit la fața locului. Minorul în vârstă de un an a fost scos din apartament, de către fratele bărbatului și a fost preluat de polițiști", au transmis reprezentanţii IPJ Ilfov.

La acest moment, polițiștii desfășoară activități complexe în vederea imobilizării bărbatului.

