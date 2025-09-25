Portretul şocant făcut de FBI tânărului român acuzat că a trimis emailuri de ameninţare către sute de şcoli

După 3 zile de verificări şi noi mesaje de ameninţare trimise marţi seară în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale, poliţiştii au un suspect: un adolescent de 17 ani pe care l-au ridicat de pe stradă. Elevul a fost audiat miercuri şi internat la spitalul Alexandru Obregia, unde, spun sursele Observator, a devenit agresiv. Tânărul Lucas este acelaşi pe numele căruia FBI a emis o cerere de extrădare, refuzată, însă, de judecătorii din România.

PORTRETUL şocant făcut de FBI tânărului român acuzat că a trimis emailuri de ameninţară către sute de şcoli

Adolescentul în vârstă de 17 ani este elev la Liceul "Hristo Botev" din Capitală şi a fost ridicat miercuri dimineață de polițiști. Vestea a venit ca un şoc inclusiv pentru colegii acestuia. Ei au declarat, sub protecţia anonimatului, că tânărul nu le-a dat până acum de bănuit, chiar daca spun că era un individ retras, care nu interacţiona şi care stătea singur în bancă.

Sursele Observator au mai spus despre tânărul reţinut de poliţişti că se află sub tratament psihiatric după ce ar fi încercat în trecut să se mutileze.

De departe, însă, cel mai şocant aspect este acela că băiatul este unul şi acelaşi cu cel dintr-un dosar de terorism. Pe numele său a existat o cerere de extrădare din partea autorităţilor americane încă de când acesta avea 15 ani.

FBI: Adolescentul face parte dintr-o reţea globală care are ca scop violenţa

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al Statelor Unite este structura care a ajuns la adolescentul român încă de când acesta avea 14 ani. Anchetatorii americani au notat în dosar că acesta era, la momentul respectiv, membru activ al unei reţele care îşi desfăşura activitatea preponderent online şi care avea ca scop acte de terorism ce depăşesc frontierele naţionale.

Cum caracteriza FBI reţeaua la care aderase Lucas

Biroul Federal de Investigaţii al SUA a notat în ancheta care îl priveşte pe tânărul român că acesta facea parte dintr-o reţea "care viza distrugerea societăţii civilizate prin implicarea membrilor în acţiuni de violenţă extremă". Publicaţia Libertatea a mai extras pasaje şi detalii din dosarele FBI în care se arată că reţeaua avea o structură piramidală şi era însărcinat cu taskuri exacte. Mai mult, cine nu ceda de bunăvoie ori nu îndeplinea sarcinile trasate, era şantajat, ameninţat sau indicat autorităţilor drept autor al unor fapte grave comise de alţi membri.

"Membrii urmăresc, de asemenea, să desensibilizeze tinerii față de violență, încălcând normele societale privind implicarea în acte de violență și normalizând posesia, producerea și distribuirea de materiale explicite privind abuzurile sexuale asupra copiilor și de materiale sângeroase pentru a-și corupe și pregăti victimele pentru viitoare acte de violență", se arată în documentele FBI, citate de Libertatea.

Tinerii, îndemnaţi să comită fapte halucinante

În dosarul FBI se arată că tinerii care aderau sau încă aderă la această reţea erau/sunt îndemnaţi să se automutileze, să se tatueze cu diverse însemne, să se filmeze când abuzează animale sau chiar să producă materiale pornografice.

Anchetatorii au mai arătat că toate aceste materiale, în special cele pornografice, erau ulterior folosite pentru a-i obliga pe tineri, mai ales pe fete, să accepte docili orice fel de comandă.

Cum ar fi recrutat şi terorizat Lucas două fete din SUA

Datele consultate de Libertatea arată că adolescentul român a acţionat încă de la vârsta de 14 ani. Folosindu-se de metoda "loverboy" a ademenit două fete minore pe care a încercat să le manipuleze. Când acestea refuzau să răspundă cererilor băiatului, el trimitea inclusiv ameninţări cu bombă către instituţii ale statului american indicându-le pe tinere drept autoarele mailurilor.

"În jurul datei de 20 septembrie 2023, a trimis următoarea amenințare cu bombă către mai multe districte școlare: «Am plasat mai multe bombe în toate școlile din districtele voastre școlare. Bombele vor exploda în câteva ore. Contactați-mă, adresa mea IP este: …» și oferea datele asociate cu IP-ul fetei”, se arată în dosarul FBI.

"Acest lucru a provocat, de asemenea, perturbări semnificative, panică și teamă în rândul anumitor victime minore și a familiilor acestora", au mai notat anchetatorii.

Lista completă a acuzaţiilor aduse de FBI

*Conspiraţie în vederea comiterii de infracţiuni împotriva SUA

*Exploatarea sexuală a unui minor

*Primirea şi distribuirea de pornografie infantilă – ameninţări de extorcare pe cale interstatală

*Ameninţarea comunicaţiilor interstatale

*Ameninţarea cu folosirea armelor de distrugere în masă

*Ameninţarea cu acte de terorism care depăşesc frontierele naţionale

De ce au refuzat judecătorii români să îl extrădeze

Curtea de Apel Bucureşti a decis să refuze extrădarea minorului, decizie menţinută apoi de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.

Judecătorii au notat la momentul respectiv că extrădarea nu poate avea loc pentru că tânărul este susceptibil pentru a fi condamnat pe viaţă, lucru care nu i se poate aplica potrivit legislaţiei din România. De asemenea, a mai notat Curtea, în decizie s-a ţinut cont de faptul că minorul a fost diagnosticat cu afecţiuni neurologice.

Minuta deciziei ICCJ nr. 364/2025 din dosarul nr. 340/2/2025

"Respinge, ca nefondată, contestaţia declarată de Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Bucureşti împotriva sentinţei penale nr. 75 din 13 mai 2025, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 340/2/2025.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contesţatiei rămân în sarcina statului.

Definitivă. Pronunţată în sedinţa publică, astăzi, 20 mai 2025".

Minuta sentinţei CAB nr. 75/2025 (PARŢIAL)

"În baza art.2 alin.4 teza finala din Legea nr. 111 din data de 15 mai 2008 pentru ratificarea Tratatului de extradare dintre Romania şi Statele Unite ale Americii rap. la art. 52 alin. 7 din Legea nr. 302/2004 rep., respinge sesizarea Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bucureşti.

Respinge cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Statele Unite ale Americii cu privire la cetăteanul român I.L.A.

Revocă masură arestului la domiciliu luată faţă de inculpatul I.L.A. In baza art. 52 alin. 7 din Legea nr. 302/2004 republicată, dispune punerea în libertate a persoanei extrădabile I.L.A, dacă nu este reţinuta sau arestată în altă cauză.

Constată că persoana extrădabila a fost reţinută, arestată provizoriu, respectiv arestată la domiciliu de la data de 21.01.2025 la zi.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate în cauză rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia persoanei extrădabile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13.05.2025".

