După trei zile de verificări intense şi noi mesaje de ameninţare trimise seara trecută în 500 de şcoli, grădiniţe şi spitale, poliţiştii au un suspect: un adolescent de 17 ani pe care l-au ridicat de pe stradă. Elevul este audiat încă de dimineaţă, la sediul IGPR. Ultimul avertisment dur trimis pe adresele electronice ale instituţiilor era însoţit şi de fotografii şocante de la un masacru care a avut loc cu ani în urmă, în Texas. Tânărul a folosit un sistem prin care ar fi încercat să-i inducă în eroare pe anchetatori.

Adolescentul, elev la Liceul "Hristo Botev" din Capitală, a fost ridicat miercuri dimineață de polițiști. Este principalul suspect în cazul mail-urilor de amenințare trimise către sute de instituții publice din toată țara.

Se afla în fața blocului în care locuiește și se pregătea să plece spre școală, după cum a declarat. Însă, în momentul în care i-a văzut că pe polițiști că se îndreaptă spre el, ar fi încercat să-și distrugă telefonul mobil.

Sursele Observator au declarat că băiatul se află sub tratament psihiatric și că a încercat să se automutileze în trecut. El se află de mai bine de patru ore la audieri. După ce se va stabili dacă el a trimis acele mesaje sau dacă îl cunoaște pe autorul acestor mail-uri, se va putea lua în calcul și o măsură care va putea fi aplicată în cazul său.

Articolul continuă după reclamă

Marţi seară au fost trimise peste 500 de mesaje către instituții publice din toată țara, însoțite, de altfel, și de imagini de la un masacru care a avut loc în 2012 în Statele Unite.

Sursele indică faptul că tânărul se afla sub tratament psihiatric

Potrivit surselor Observator, suspectul principal este un elev de 17 ani, aflat sub tratament psihiatric pentru automutilare. Tânărul și-ar fi instalat un VPN pe telefonul mobil pentru a-și ascunde adresa de IP, făcând astfel mai dificilă localizarea sa.

Elevul a fost ridicat de autorităţi miercuri, în drum spre școală. Se pare că a încercat să-și distrugă telefonul pentru a scăpa de probele incriminatorii.

Au fost trimise 500 de e-mailuri în total

În total, 500 de e-mailuri au fost expediate. Sursele indică faptul că mesajele au fost trimise de pe aceeași adresă de e-mail folosită și duminică, 21 septembrie.

E-mailul de amenințare a inclus și patru imagini: fotografii cu Adam Lanza, autorul masacrului de la Sandy Hook din 2012 (26 de morți), și de la atacul armat din 2022, de la Robb Elementary School din Uvalde, Texas (21 de morți).

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰