Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a anunţat o acţiune de igienizare la data de 17 septembrie în sudul rezervaţiei, în zonele Plaja Vadu, Edighiol – Periboina.

de Redactia Observator

la 18.09.2025 , 19:09
Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării - Facebook/ARBDD

Conform sursei citate, au fost colectaţi 15 saci de 240 de litri de deşeuri abandonate, dar oamenii au descoperit printre aceste deşeuri şi bucăţi de metal ce par să fie desprinse dintr-o dronă.

Printre ele, o bucată de metal cu un mesaj inscripţionat în limba ucraineană. Din primele informaţii, se pare că mesjul tradus ar trebui să însemne "Nu lua", dar în schimb scrie "Nu fraţi". Bucata a fost găsită între Edighiol şi Periboina, la circa 600 de metri de Edighiol, pe malul mării.

Incidentul a fost raportat ulterior armatei, care a ridicat obiectul pentru a îl analiza.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

drona fragmente vadu arbdd igienizare armata
Înapoi la Homepage
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar?
Observator » Evenimente » Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării