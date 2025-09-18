Posibile fragmente de dronă, găsite în urma unei acţiuni de igienizare în perimetrul Dunării
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a anunţat o acţiune de igienizare la data de 17 septembrie în sudul rezervaţiei, în zonele Plaja Vadu, Edighiol – Periboina.
Conform sursei citate, au fost colectaţi 15 saci de 240 de litri de deşeuri abandonate, dar oamenii au descoperit printre aceste deşeuri şi bucăţi de metal ce par să fie desprinse dintr-o dronă.
Printre ele, o bucată de metal cu un mesaj inscripţionat în limba ucraineană. Din primele informaţii, se pare că mesjul tradus ar trebui să însemne "Nu lua", dar în schimb scrie "Nu fraţi". Bucata a fost găsită între Edighiol şi Periboina, la circa 600 de metri de Edighiol, pe malul mării.
Incidentul a fost raportat ulterior armatei, care a ridicat obiectul pentru a îl analiza.
