Aşa începe primul film al seriei "Cireşarii". Un fenomen pentru generaţia de copii de atunci şi aventura vieţii pentru protagonistul scenei, Dan Rotaru. Pe numele său adevărat, Alex Rotaru. După mai bine de 40 de ani ne întoarcem împreună în şcoala în care a învăţat, în care a fost selectat ca să joace în "Cireşarii" şi în care au fost şi turnate primele scene din film. "Regretatul maestru Ernest Maftei a jucat rolul paznicului şi asta era şcoala noastră. Ghereta era chiar lângă uşă, cum ar veni în spatele porţii şi aparatul de filmare era pus cam unde e umbra acolo", îşi aminteşte Alex Rotaru.

Viaţa bate filmul

Îşi aduce aminte totul, în detaliu. E o perioadă care i-a marcat copilăria. Alex avea atunci 9 ani. Si era parcă făcut după chipul şi asemănarea lui Dan, personajul imaginat de Constantin Chiriţă în romanul Cireşarii - oaches, rotofei, pus pe şotii si tocilar. Regizorul, Adrian Petringenaru, l-a remarcat imediat în mulţimea de copii. Se întâmpla în primăvara lui '83, în pauza de înviorare, în curtea şcolii. "Căuta şi nişte copii aşa, mai rotunjiori. Eu aveam impresia despre mine la ora aia, probabil din motiv că mă uitam în oglindă, că eram un copil rotunjor. Aşa că m-am dus la directoare şi nici nu am cerut voie, i-am spus, tovarăşa directoare, astăzi voi face eu înviorarea. Când a venit echipa de la Buftea să vadă înviorarea eu eram in centru", a declarat Alex Rotaru.

A urmat cea mai intensa perioada din viata lui in care a facut nu unul, ci 3 filme din seria "Cireşarii". Timp de 4 ani a trait mai mult pe platoruile de filmare. Ceea ce, spune el azi, l-a ferit pe el si pe toti colegii de platou, de comunism. In sala in care el a invatat unele lucruri s-au schimbat, altele nu. Pe pereti sunt si azi afise care ii invata pe copiii cat de important e sa fii un pic ciresar. Pentru Alex a contat enorm. Avea toate premizele sa ajunga un actor cunoscut in Romania. Mai ales cand a primit o propunere importanta de la Nicolae Corjos personal. Doar că atunci a răspuns la telefon tatăl lui.

Cum a ratat rolul din "Liceenii"

"La "Liceenii" nu m-a mai lăsat. Nu ştiu exact, mi-a spus rolul principal, alături de Bănică. Nu ştiu care. Totdeauna îl enervez pe Tudor Petruţ spunând că a fost rolul lui, dar adevărul e că nu ştiu", a declarat Alex Rotaru. Alt drum parea să-i fie insă, rezervat. A intrat la facultatea de fizica de la Măgurele si de aici, printr-o bursa a ajuns direct la MIT. Cea mai cunoscuta universitate tehnica din America. Una in care, se stie, e foarte greu de intrat dar si mai greu e sa rezisti pana la final. Alex a fost primul român admis acolo. Dar dupa cativa ani, urmarit parcă de rolul copilariei sale, tot la film a ajuns. Şi tot in cea mai buna scoala de regie din America, acolo unde s-a pregatit, printre altii, şi Steven Spielberg.

"De-a lungul anilor am lucrat cu foarte mulţi oameni cu care nici nu am îndrăznit să visez că voi lucra, inclusiv acum câteva săptămâni l-am filmat pe Sidney Poitier la el acasă pentru un proiect pe care îl pregătesc. Am lucrat cu Jason Alexander, Sharon Stone sau Willliam Hurt. Pentru propriul meu film a fost întâlnirea cea mai importantă cu Kevin Spacey, clar. Este bestia cea mai mare cu care a trebuit să intru în ring şi să încerc să o fac să nu mă omoare ea pe mine şi să o îndrituiesc să se duca ea în colţul rou şi să facă frumos", a declarat Alex Rotaru. Acum 10 ani, când l-am întâlnit prima dată în Los Angeles, în casa lui în care mai locuiseră, cu ani în urmă, şi Bette Davis, şi Elisabeth Taylor, Alex Rotaru tocmai terminase acel proiect. Au urmat multe altele. Între timp a început să scrie şi scenarii. A intrat şi în Asociaţia Actorilor semn că pasiunea din copilărie încă îl urmăreşte. El este unul dintre "Cireşarii" pentru care aventura pare să continue. Dar la Hollywood. În România e mereu doar în trecere.

"Bucureştiul, cu cât se schimbă mai mult, cu atât rămâne la fel. E ca un puzzle în care anumite piese sunt de aur şi argint, marmură, sticlă şi oţel. Eu mai sunt piesă în puzzle-ul ăsta doar în capul meu", a declarat Alex Rotaru. Rămâne însă legat de acest colţ de stradă, pe Calea Victoriei, unde, atunci când vine în ţară, bea în fiecare dimineaţă o cafea şi unde rar se întâmplă să mai vadă pe cineva cunoscut.

