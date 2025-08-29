Promisiunea unei vieţi mai bune, cu preţul dorului de acasă. E compromisul pe care îl ştiu bine şi milioanele de români din Diaspora.

În fiecare an din ultimele decenii, 200.000 dintre noi au plecat din România. Am pierdut aşadar, anual, echivalentul unui oraş precum Ploieştiul. Asta ne-a creat în ţară o uriaşă problemă: nu mai avem mână de lucru şi nu mai avem specialişti, mai ales că după Revoluţie ne-am pierdut și interesul pentru şcolile de meserii. De aceea aducem din inima Asiei sau din Africa muncitori specializați în meserii care la noi au dispărut. Bărbatul agresat de un tânăr pe o stradă din sectorul doi era venit tocmai din Bangladesh.

Dilshan a venit în România în 2022

Ca el sunt, printre noi, zeci de mii de străini. Fiecare cu povestea lui. Cu greutățile, visurile lui. Nu sunt invadatori, nu ne fură locurile de muncă. Sunt simpli oameni care văd în România ce vedeau și românii noștri în Italia sau Spania anilor '90: o rază de speranță într-o viață mai bună. Dilshan a venit în România în 2022, din îndepărtata Sri Lanka.

"Am un prieten, e în Bucureşti. Mi-a spus atât de multe lucruri bune despre România. E o ţară frumoasă, străinii sunt bine primiţi, românii sunt prietenoşi şi buni. Aşa că am aplicat pentru acest loc de muncă în România. Nu va fi deloc uşor pentru că am o fiică şi nu o pot uita. Voi plânge când mă voi duce la aeroport. Va fi foarte greu", a declarat Dilshan.

"Cred că oricărei femei îi e greu când soţul pleacă în străinătate şi ea rămâne singură cu copiii. Dar mă voi descurca", a declarat soţia lui Dilshan.

