Video Premierul Ungariei, petrecere la Cluj înainte de Congresul UDMR. A cântat într-un restaurant
Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află la Cluj-Napoca, unde participă la Congresul aniversar al UDMR, care marchează 35 de ani de la înființarea formațiunii.
Evenimentul festiv are loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, județul Cluj.
Orban a marcat prezența la Cluj și în mediul online. Pe contul său de Facebook, a postat un mesaj scurt: "UDMR împlinește 35 de ani. Astăzi are loc congresul festiv", alături de imagini care surprind momente din timpul vizitei sale.
Într-o altă postare, premierul ungar apare într-un restaurant din zonă, unde a petrecut seara în compania unor muzicieni locali. Un clip video îl arată cântând alături de aceștia, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.
Vizita lui Viktor Orban are loc într-un context simbolic pentru comunitatea maghiară din România, UDMR fiind principala formațiune care o reprezintă politic de peste trei decenii.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰