Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află la Cluj-Napoca, unde participă la Congresul aniversar al UDMR, care marchează 35 de ani de la înființarea formațiunii.

Evenimentul festiv are loc vineri, la centrul de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, județul Cluj.

Orban a marcat prezența la Cluj și în mediul online. Pe contul său de Facebook, a postat un mesaj scurt: "UDMR împlinește 35 de ani. Astăzi are loc congresul festiv", alături de imagini care surprind momente din timpul vizitei sale.

Într-o altă postare, premierul ungar apare într-un restaurant din zonă, unde a petrecut seara în compania unor muzicieni locali. Un clip video îl arată cântând alături de aceștia, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă.

Vizita lui Viktor Orban are loc într-un context simbolic pentru comunitatea maghiară din România, UDMR fiind principala formațiune care o reprezintă politic de peste trei decenii.

