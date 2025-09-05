Scandal uriaș într-un sat din Mureș. Un preot a ajuns la spital după ce a fost bătut de un enoriaş de 45 de ani, soțul unei femei cu care părintele ar fi avut o relație amoroasă. Totul s-a petrecut în plină stradă, imediat după ce reprezentantul bisericii se întorcea de la o înmormântare. Încăierarea s-a terminat cu ambii bărbați răniți, preotul trimis la spital, iar soțul înșelat cu nasul spart. Cei doi s-au reclamat reciproc la poliție, iar instanța a decis să emită un ordin de protecție pentru slujitorul Domnului, valabil două luni. Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

Povestea cu iz de telenovelă ar fi început după ce bărbatul de 45 de ani, aflat în plin proces de divorț, ar fi descoperit mesaje compromițătoare pe reţelele sociale între soția lui și preotul din sat, un tânăr de 31 de ani. Orbit de gelozie, omul a hotărât să-i ceară socoteală chiar părintelui. L-a pândit la poarta cântărețului bisericii, iar când preotul a apărut, s-a năpustit asupra lui, sub privirile ului­te ale sătenilor: "Zice că a fost o înmormântare la noi, că a murit un bătrân. S-ar fi dus la cimitir cu mortul, iar apoi când ar fi venit înapoi s-a luat de el" / "Atât am auzit că l-a bătut pe preot cineva".

După bătaia din mijlocul satului, povestea s-a mutat la poliție

Îngroziți de scena desfăşurată chiar sub ochii lor, dascălul, soția lui și mai mulți săteni au încercat cu disperare să-i despartă, dar fără succes. Încăierarea a devenit tot mai violentă, iar bărbatul gelos s-a ales cu nasul spart: "Chiar dacă ar fi fost de vină, să stai să dea?".

După bătaia din mijlocul satului, povestea s-a mutat la poliție: rând pe rând au depus plângere la poliţie. "Poliţiştii au emis faţă de bărbatul de 45 de ani un ordin de protecţie provizoriu pentru cinci zile. Ulterior, instanţa de judecată a emis împortriva aceluiaşi bărbat un ordin de protecţie pentru două luni", a declarat Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureş.

Scandalul a ajuns şi la urechile reprezentanților Arhiepiscopiei de care aparține preotul, care au deschis deja o anchetă pentru adulter. "În funcţie de rezultatul aceste anchete, conform regulamentului sunt prevăzute diferite sancţiuni care se aplică preoţilor pentru abaterile de natură morală, disciplinară,l administrativă sau pastorală", a explicat Oliviu Botoi, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. Preotul slujește de șapte ani în satul din judeţul Mureş, iar dacă va fi găsit vinovat de reprezentanţii bisericii riscă să-şi piardă postul.

