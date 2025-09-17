Scandal uriaș într-o comună din județul Neamț! Un preot în vârstă de 56 de ani s-a trezit cu poliția la ușă… de două ori în aceeași zi, după ce și-ar fi agresat soția și fiul adolescent. Inițial, femeia a fost cea care l-a reclamat, dar apoi și-a retras plângerea, doar că, tot ea a chemat agenţii din nou, din cauza comportamentului agresiv. În tot acest timp, cei care îl cunosc pe slujitorul Domnului, au doar cuvinte de laudă despre el. Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

Totul a pornit de la o discuție aprinsă între preot, partenera lui și fiul lor. Spiritele s-au încins rapid, iar femeia a cerut intervenția poliției. Cei trei au fost duși la audieri, dar inițial nimeni nu a vrut să depună plângere. Întorși acasă, conflictul a reizbucnit și mai violent, iar de această dată, femeia a depus plângere împotriva preotului.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru cinci zile.

"Au fost să intervină într-un caz de violenţă domestică, într-un imobil din Piatra Neamţ. O femeie de de 46 de ani şi fiul ei în vârstă de 17 ani ar fi fost agresaţi de un bărbat în vârstă de 56 de ani", a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamţ.

Preotul, oprit de la slujire

La câteva zile după scandal, femeia și-a retras plângerea și a renunțat la ordinul de protecție. În tot acest timp, oamenii din comunitate sar în apărarea preotului şi spun că, ani la rând, le-a fost sprijin în cele mai grele momente. "Am o colaborare frumoasă de ani buni. Am colaborat în mai multe proiecte social-filantropice şi cultural-educative. În viaţa fiecăruia există suişuri şi coborâşuri, dar sunt convinsă că tot binele pe care Dumnezeu l-a făcut. Vor aduce răsplată în viaţa dumnealui", a declarat Brîndușa Dediu, reprezentant Parohie.

Între timp, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis să-i oprească temporar preotului dreptul de a sluji și a declanșat o anchetă internă.

Preotul, însă a refuzat să facă vreo declaraţie.

