Un agent din Constanţa a fost arestat pentru 30 de zile, după ce chiar el s-ar fi lăudat colegilor că are o relaţie cu o minoră. Mai mult, le-ar fi prezentat şi dovada: poze explicite cu ea pe telefonul lui. Sindicaliştii atrag atenţia - în sistem se intră mult prea uşor.

Reporter: Eraţi iubiţi? De ce ai filmat-o? Regreţi?

Cu faţa acoperită şi flancat de colegii săi, aşa a fost dus din faţa anchetatorilor poliţistul de 22 de ani.

Băiatul ar fi avut o relaţie cu adolescenta încă din 2024, de când fata avea numai 14 ani. Şi tot de atunci ar fi întreţinut relaţii sexuale cu ea.

Polițistul s-ar fi lăudat în fața colegilor că are o iubită în vârstă de 16 ani, iar informațiile au ajuns la urechile șefilor. Acela a fost momentul în care anchetatorii s-au autosesizat.

Dovada stătea chiar în telefonul lui personal, unde i-au fost găsite poze explicite cu fata. Agentul este cercetat acum pentru viol, iar cazul a ajuns la DIICOT. Ieri au avut loc şi percheziţii la domiciliul poliţistului.

"Oricine ar face-o, nu doar un poliţist, este o faptă extrem de gravă care atrage o lumină negativă asupra întregii instituţii. Dacă cumva se va pune în mişcare acţiune penală, atunci noi vom lua măsura suspendării din funcţie.", explică Cornel Mototolea, şef IPJ Constanţa.

"Aici vine un filtru foarte foarte slab pe care poliţia română îl are în momentul de faţă prin care ne trezim că intră în sistem prea multă lume care nu ar fi trebui să intre. Este o problemă gravă, chiar foarte gravă.", spune Victor Maftei, preşedinte Sidepol Constanţa.

Agentul de poliţie este la începutul carierei. Are numai 6 luni de când a ieşit de pe băncile academiei. Chiar şi în acest timp scurt, a mai fost implicat şi într-un alt scandal. În noiembrie 2025, tânărul şi-a înregistrat şefii, pe motiv că ar fi fost umilit.

"Bun! Vrei să te joci cu mine? Prietenaş, nu merge treaba aşa!", îi spune şeful poliţistului, arată o înregistrare.

"A fost suspectat că a înregistrat discuţiile cu ceilalţi colegi, respectiv cu superiorul lui, într-o zonă securizată.", adaugă Cornel Mototolea.

Dacă va fi găsit vinovat, poliţistul riscă pedeapsa cu închisoarea între 3 şi 10 ani.

Cristina Niță

