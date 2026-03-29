Ne arde din ce în ce mai tare orice plin la pompă. Motorina premium a trecut de 11 lei pe litru la unele staţii din ţară. Pe Autostrada A1, spre exemplu, se vine chiar cu 11,25 de lei. Vorbim, aşadar, de preţuri istorice, care nu fac decât să alimenteze şi mai mult tăvălugul se scumpiri.

Dacă vorbim de motorina standard, nici aceasta nu a scăpat. Costă peste 10,50 lei. Şi au rămas la rând benzina standard şi cea premium, nu? Între 9,5 lei şi aproape 10,5 lei pe litru în unele staţii din ţară.

Sunt preţuri atât de mari, încât, aşa cum am văzut zilele trecute, au ajuns să nu mai încapă pe panourile din benzinării.

De luni, cu chiu, cu vai, guvernanţii ar trebui să decidă, în sfârşit, scăderea accizei. Nu că ne-ar ajuta prea mult: ieftinirea ar urma să fie de cel mult 1 leu. Niciun ban nu vine din buget: reducerile sunt practic din TVA-ul încasat în plus din cauza scumpirilor și din adaosurile companiilor petroliere.

Cât de des folosiţi maşina de când s-au scumpit carburanţii?

