Prima ninsoare a sezonului a acoperit Transfăgărășanul, în special zona Bâlea Lac, anunță DRDP Brașov. Drumarii vor interveni cu utilaje și materiale antiderapante, iar șoferii sunt sfătuiți să circule prudent și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Prima ninsoare a sezonului pe Transfăgărăşan, la Bâlea Lac - Profimedia

Drumurile de pe Transfăgărășan au fost acoperite pentru prima dată în acest sezon de un strat subțire de zăpadă, în special în zona Bâlea Lac, au anunțat reprezentanții DRDP Brașov.

Deși zăpada depusă în această dimineață nu reprezintă încă un pericol major pentru șoferi, echipele districtului Bâlea vor interveni pe parcursul zilei cu utilaje dotate cu lamă și vor răspândi materiale antiderapante, mai ales că meteorologii prognozează condiții mai dificile în zilele următoare.

DRDP Brașov recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să adapteze stilul de condus la condițiile de drum, pentru a evita eventualele accidente.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰