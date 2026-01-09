Antena Meniu Search
Primarul unei comune din Vaslui a fost reţinut după ce a fost prins beat la volan şi a ajuns cu maşina într-un şanţ de pe marginea drumului. Edilul se întorcea de la o petrecere organizată chiar în sediul primăriei. Luat la întrebări de poliţişti acesta a încercat să-i ducă pe o pistă falsă.

de Angela Bertea

la 09.01.2026 , 14:23

Totul s-ar fi întâmplat joi seară după o reuniune festivă ce ar fi avut loc chiar la sediul primăriei.După ce ar fi consumat băuturi alcoolice, bărbatul s-ar fi urcat la volan. Nu ar fi reușit să meargă prea departe și asta pentru că ar fi ajuns cu mașina într-un șanţ.

Potrivit unor martori, acesta ar fi ieșit din autoturism și s-ar fi întors repede la primărie. Însă incidentul a fost sesizat de localnici la 112. Un echipaj de poliție a sosit imediat la fața locului și a demarat verificările.

În timpul cercetărilor, agenții de poliție au întrebat cine a fost la volan. Bărbatul ar fi spus că nu el, ci altcineva. Versiunea lui nu i-a convins pe polițiști care au continuat cercetările.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o valoare de 0,53 mg per litru alcool pur în aerul expirat. El a fost dus la audieri și totodată la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. În cazul în care s-ar ajunge la o condamnare penală definitivă, primarul ar putea risca inclusiv pierderea mandatului.

Angela Bertea
Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

