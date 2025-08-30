Aproape jumătate de milion de bucureşteni sunt bombardaţi zilnic de un zgomot infernal. Un proiect al Primăriei Capitalei ar putea reduce gălăgia. Pe principalele bulevarde, autorităţile vor monitoriza nivelul de zgomot cu 30 de staţii de măsurare. Iar punctele roşii de pe harta zgomotului vor fi puse pe mute. Pe unele artere s-ar putea circula cu cel mult 30 km/h.

Claxoane, frână și motoare turate. Meniul zilnic al bucureștenilor care locuiesc pe arterele principale. Fie zi, fie noapte. Bucureștiul este un oraș foarte zgomotos. În cele mai multe dintre intersecții, nivelul de decibeli este cu mult peste limita normală. Ca să mai pună frână sunetului infernal, Primăria ia în calcul reducerea limitei de viteză la 30 de kilometri pe oră pe unele dintre cele mai circulate artere din Capitală.

Primăria are în plan să pună şi asfalt fonoabsorbant pe marile bulevarde

Măsura va fi aplicată şi în jurul marilor parcuri, precum Cișmigiu, Herăstrău sau Tineretului. Niciunul dintre ele nu pot fi catalogată drept "zonă liniștită", potrivit unui raport al Direcţiei de Mediu. "Prin acest proiect am prevăzut cele 30 de staţii vor fi făcute măsurători continue, monitorizate. Deja au fost aprobate pentru anumite străzi, anumite zone, limitarea vitezei. Ne propunem să extindem aceste zone pentru că este un impact major nu doar pentru zgomot, dar şi pentru siguranţa populaţiei", a declarat Bogdan Sabo, consilier general USR.

Primăria are în plan să pună şi asfalt fonoabsorbant pe marile bulevarde. Unul din cinci bucureşteni este expus zilnic la un nivel de zgomot care depăşeşte limitele admise de lege. Pe termen lung, acest zgomot ne îmbolnăvește. Până în 2027, spun autorităţile, nicio stradă din București nu va mai avea limită de viteză peste 50 de kilometri pe oră.

