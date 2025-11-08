În ţara noastră încep să se fabrice arme şi muniţii la standarde NATO. O uzină din Braşov a produs primele drone kamikaze, asemănătoare cu cele folosite în războiul din Ucraina. Inginerii au testat cu succes şi Hydra, un sistem de rachete care poate fi montat pe orice vehicul militar sau civil.

Aşa arată primele drone kamikaze fabricate în România. Sunt creația inginerilor de la Carfil Brașov și sunt făcute special pentru a fi folosite în război. O astfel de dronă de tip FPV are cameră aici. Poate fi ghidată prin acești ochelari, de la 15 km distanță pentru aproximativ 15 minute. Are o viteză de croazieră de 70 de km pe oră și, în picaj ajunge la 125 de km pe oră. Și, cel mai impresionant, poate fi echipată cu un proiectil de 2 kg, o bombă ca aceasta, care poate distruge inclusiv vehicule blindate. Războiul din Ucraina i-a determinat pe inginerii fabricii de armament să conceapă această dronă. Ieftină şi relativ uşor de produs, va ajunge curând în dotarea Armatei noastre.

Prototipurile Cuda și Sirin au testat cu succes lansarea unor bombe reale în poligonul de la Hărman

"Drona este gândită pe un model tip lego, este foarte uşor de reparat şi de produs. O capacitate foarte mare de producţie şi un cost foarte mic de a o face. Costuri foarte mici cu daune foarte mari", a declarat Vlad Rădulescu, inginer proiectant la Carfil. Uzina Carfil este o filială a Companiei Naționale Romarm şi colaborează cu americanii de la Periscope Aviation pentru a produce şi alte modele de drone, mai sofisticate. Prototipurile Cuda și Sirin au testat cu succes lansarea unor bombe reale în poligonul de la Hărman.

Cele două modele vor intra pe linia de producţie până la sfârşitul anului. Ministerul Apărării le poate comanda pentru unităţile din toată ţara. "Anul ăsta armata va primi, vom ceda armatei cu titlu gratuit 20 de drone cu 2 staţii de sol. Sperăm ca drona Kuda s-o putem prezenta, ea o competiţie la Capu Midia s-o putem prezenta în zbor şi cu performanţele care o caraterizează, astfel încât ea să prezinte interes pentru armată", a declarat Mircea Tanţău, director Carfil Braşov. Pregătirea piloților se va face tot la Brașov, într-un centru de instruire în colaborare cu forțele armate franceze. Tot aici, în premieră pentru ţara noastră, a fost creat şi un sistem de lansare de rachete care poate fi amplasat pe orice vehicul.

Hydra este un sistem compus dintr-un vehicul 4x4 pentru teren accidentat si acest ansamblu de ochire si distrugere dezvoltat la Carfil Brașov. Vehiculul are un bloc optic, acesta din spatele meu, care se leaga la o dronă de supraveghere, aflata deasupra undeva la 4.000 inaltime, iar informațiile primite ajung la lansatorul de rachete, care poate ochi precis o tinta aflata la 6 km. În paralel, Armata va primi şi vehicule noi. La Mediaş urmează să fie inaugurată linia de producţie pentru blindatele Cobra, produse de turcii de la Otokar. Anul viitor, o companie din Coreea de Sud va începe construcţia unei fabrici pentru blindate la Petreşti - Dâmboviţa şi vor livra 54 de obuziere.

