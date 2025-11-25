Alerta fără precedent înregistrată în această dimineaţă în România. Pentru prima dată de la izbucnirea războiului, o dronă rusească a intrat pe teritoriul ţării noastre în plină zi. Şi a survolat nu mai puţin de trei judeţe. În premieră, a ajuns şi în Vrancea. Mai multe avioane de luptă au fost ridicate de urgenţă de la sol, iar oamenii au fost avertizaţi să se adăpostească. Misiunea de supraveghere a spațiului aerian s-a încheiat abia după 5 ore.

Între timp, o dronă similară a fost găsită într-o localitate din judeţul Vaslui. Deocamdată, nu se ştie încă sigur dacă este vorba despre acelaşi aparat de zbor. Dar Ministrul Apărării spune că şi-ar fi dorit ca drona să fie doborâtă, lucru care nu s-a întâmplat.

Ministrul Apărării: "Mi-aș fi dorit să o dea jos. Iată că n-au reușit, din nou"

"O nouă provocare a Rusiei la adresa României. O dronă pe care armata română și eurofighterele germane au încercat să o dea jos. A fost găsită o dronă undeva în judeţul Vaslui, o dronă fără încărcătură, probabil e aceeași dronă. Nu au tras în ea și probabil ori a rămas fără combustibil, ori a pierdut comanda. La șapte fără un minut a fost semnalată intrarea în spațiul aerian. Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condițiile pentru a... piloții trebuiau să vadă, să angajeze, să blocheze pe radar și să poată trage în ea cu o rachetă. Iată că n-au reușit, din nou. Mi-aș fi dorit să o dea jos", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

Articolul continuă după reclamă

Vorbim deja despre a 13-a dronă care intră pe teritoriul ţării noastre de la izbucnirea războiului din Ucraina. În această dimineaţă, în jurul orei 06:00, Armata a ridicat avioane de vânătoare după ce drona a fost detectată în apropierea graniţei cu Ucraina. Ţinta a pătruns mai întâi în zona Vâlcove din Delta Dunării, a ieşit spre Chilia Veche, apoi s-a întors şi a intrat prin Galaţi. De aici, şi-a continuat traiectoria prin Vrancea. Armata spune că piloţii aveau ordin să doboare drona, dar când au avut-o în ochire deasupra Deltei, aparatul de zbor era deja în spaţiul Ucrainei şi nu s-a putut trage.

Apoi, când s-a aflat deasupra Galaţiului şi Vrancei, aparatul apărea doar pe radar, piloţii nu aveau contact vizual şi nu puteau deschide focul când există risc pentru populaţie. La ora 10:00, alerta a fost oprită pentru că drona a dispărut de pe radare. A fost găsită la 10:45, prăbuşită, în localitatea Pueişti din judeţul Vaslui. Un localnic a sunat la 112 semnalând fragmente de dronă la el în gospodărie. Nu s-au înregistrat pagube. Analiştii spun că Rusia nu a făcut altceva decât să testeze reacţia NATO. Concluzia? Timp de 4 ore, o dronă rusească, cel mai probabil una de supraveghere, a survolat România fără ca Armata să o doboare.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰