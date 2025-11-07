Video Primele reţineri după ancheta Observator. Au fost prinşi indivizii care lipeau coduri QR false în parcări
Poliţiştii au făcut astăzi primele reţineri într-o anchetă care a început la sesizarea Observator: coduri de plată false lipite pe panourile parcărilor din București. Suspecţii sunt acuzaţi că au clonat site-ul oficial de plată al Primăriei Capitalei ca să fure datele bancare ale șoferilor. Printre ei este şi un individ arestat în Belgia pentru fapte similare.
Şoferii care scanau codurile false erau direcţionaţi pe o aplicaţie care doar semăna cu cea originală. În realitate, îşi trimiteau datele bancare unor escroci.
Una dintre camerele de supraveghere a filmat cum suspecţii acoperă codurile QR originale cu cele false.
Doi suspecţi au fost reţinuţi 24 de ore, iar procurorii cer să fie arestaţi preventiv. Încă unul este arestat, deja, în Belgia pentru fapte asemănătoare şi va fi adus în ţară, iar al parulea este căutat în continuare.
