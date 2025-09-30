După două săptămâni de teste, vin şi primele rezultate ale analizelor de la spitalul din Iaşi. Bacteria care a ucis şapte copii a fost găsită în scurgerea unei chiuvete de la terapie intensivă.

Direcția de Sănătate Publică a descoperit că Serratia, bacteria despre care se spune că ar fi una dintre cauzele morții celor șase copii de la Iași și cu care a fost infectat și al șaptelea, transferat la mijlocul lunii la București. De asemenea, a fost identificată și Pseudomonas, o altă bacterie despre care se afirmă că provoacă multe dintre infecțiile asociate asistenței medicale din spitalele din România.

Nu știm încă dacă această bacterie ar fi sursa primară a infectării celor șapte copii. Cel puțin aceasta este una dintre informațiile obținute din raportul pe care ministrul Sănătății urmează să îl facă public mâine. Amintim că șase copii au murit la Iași, iar al șaptelea a fost transferat la București. Acesta s-a vindecat de infecție, dar a murit ulterior din cauze naturale.

Întregul scandal a izbucnit săptămâna trecută. Ministrul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control, iar mâine urmează să facă public raportul complet. Au avut loc deja mai multe demisii.

Articolul continuă după reclamă

Au demisionat, în primul rând, conducerea spitalului și conducerea Direcției de Sănătate Publică, dar nu este exclus ca după publicarea raportului să urmeze și alte demisii.

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰