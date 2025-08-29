Inteligenţa artificială ameninţă primul mare domeniu creativ în care excelează mulţi români: marketingul digital, fotografia de produs şi conţinutul de social media. Programele pot să creeze în câteva minute textul unei postări şi un video de promovare la care un angajat munceşte ore sau zile întregi. Experţii din industrie spun, însă, că emoţia umană nu poate fi reprodusă, dar, chiar şi aşa, unu din trei români se tem că vor fi concediaţi de inteligenţa artificială.

Gabriel creează videoclipuri în social media pentru mai multe branduri. Admite că inteligenţa artificială îi uşurează munca, dar se teme să nu i-o ia de tot. "Pot reduce volumul de muncă pe care îl am, fiind foarte mare, în loc să muncesc 8 ore, ajung să muncesc o oră", a declarat Gabriel, social media manager. Cu acelaşi program de Inteligenţă Artificială, am făcut un experiment.

Fotografi, creatori de conţinut şi specialişti în vânzări se luptă cu teama de Inteligenţa Artificială

Fotografi, creatori de conţinut şi specialişti în vânzări se luptă cu teama de inteligenţa artificială. Conştienţi că va schimba piaţa, se bazează pe minusurile softurilor pentru supravieţuirea profesională. "Suntem rezistenţi la schimbare, de foarte multe ori rezistenţi la tehnologie şi atunci apare o teamă. Inteligenţa emoţională va face diferenţa şi oamenii nu vor avea de ce să-şi facă griji dacă vor înţelege că este important să nu aducem la job doar raţionalul", a declarat Aida Chivu, specialist în HR.

Articolul continuă după reclamă

"Ceea ce inteligenţa artificială nu ar putea face şi anume să înţeleagă un brand, să pună sentimentul acela de apartenenţă. Specialistul real şi inteligenţa artificială pot face o echipă excepţională", a declarat Robert Feraru, specialist în social media. Cu toate acestea, temerile angajaţilor sunt alimentate de unii manageri, care îi fac colegi cu Inteligenţa Artificială vrând, nevrând. "Companiile mici încearcă să eficientizeze nişte costuri şi să înlocuiască aceste departamente cu toolurile de inteligenţă artificială. Candidaţii au început să se familiarizeze", a declarat Ana Călugăru, director de marketing platformă de recrutare.

"Numărul de joburi este unul scăzut şi acest lucru sigur că da va afecta profund modul în care meseriile evoluează. În momentul de faţă sunt un anumit tip de joburi care sunt afectate", a declarat Oana Datki, specialist HR. Dovadă că inteligenţa artificială este un concurent serios pentru om, Dubai a anunţat un premiu de un milion de dolari, alături de Google, pentru filme create integral cu instrumete de Inteligenţă Artificială.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰