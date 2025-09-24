Video Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
Râșnov este primul oraş din România unde oamenii sunt protejaţi de urşi cu gard electric. "Barierele" se întind acum pe şase kilometri şi au fost amplasate pe traseele cele mai frecventate de animalele sălbatice. Autoritățile vor să înconjoare toată localitatea. Pe potecile montane există porţi speciale pe unde turiştii pot trece fără riscuri.
Gardul electric funcţionează deja ca o barieră pentru aninamele sălbatice. Un urs înceracă să treacă de el, dar primește șocul, se sperie și fuge înapoi în pădure. După ani în care urșii au ocupat oraşul şi au băgat spaima în localnici, acum oamenii sunt mai liniştiţi.
Pe de altă parte, gardul electric îngrădeşte şi accesul turiştilor care îşi doresc să se plimbe prin pădure.
Traseul pe care a fost montat gardul electric a fost ales în funcţie de numărul sesizărilor primite de-a lungul timpului, în dispeceratul 112. 18.000 lei a costat întreg sistemul de protecţie.
În România, până la 400 de urși pot fi împușcați legal, atunci când sunt o ameninţare pentru oameni.
