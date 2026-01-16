După mai bine de 30 de ani, România a construit primul port comercial de la zero. Danele de la Ovidiu sunt gata să crească traficul naţional de mărfuri cu 200 de mii de tone pe an. Împreună cu modernizarea portului Constanţa şi refacerea rutelor feroviare din zonă, România devine principalul jucător din regiune în transportul de mărfuri.

Portul Ovidiu a fost dat în folosinţă după doi ani de lucrări pe malul Canalului Poarta Albă – Midia-Năvodari, la kilometrul 11. Partea de pe malul drept arată impresionant.

Noul port are 3 dane, platforme de operare şi stocare şi drumuri de acces pentru tiruri. Este construit pe o suprafață de 21.000 mp cu o capacitate de 120.000 tone în primul an de operare. Aici, vor acosta nave fluviale de tip convoi, cu capacitate de încărcare mare, milioane de tone, care transportă, în general, cărbune, cereale, minereuri sau petrol.

Pe malul stâng, portul a fost modernizat şi extins la cinci dane. Zonele portuare de pe ambele maluri însumează 55.000 de metri pătrați și o capacitate de 650.000 de tone de mărfuri pe an.

"Avem asigurate toate facilităţile care sunt necesare pentru activităţile de operare portuare. Avem împrejmuire, iluminat, avem o clădire administrativă unde putem să ne desfăşurăm activitatea noi, cei din administraţia portuară", explică Moren Abdurafi - sef proiecte investiții.

Noul port care a costat 83 de milioane de lei va ajuta la decongestionarea traficului de mărfuri din portul Constanța şi va uşura circulaţia pe Autostrada Soarelui.

"S-ar dori, după priceprea mea, ca parte din mărfuri să fie transportate cu barje în portul Constanţa, astfel încât să scurtezi distanţa cu camioanele care să vină numai până la Ovidiu", explică Florin Goidea, director ACN.

Vitale pentru economie, porturile de la Marea Neagră aprovizionează ţara cu alimente şi materii prime pentru industrie.

Prin portul Constanța au trecut peste 67 de milioane de tone de mărfuri anul trecut dintre care aproape 19 milioane de tone de cereale şi peste 9 milioane de tone de petrol.

"În urma noului port care va intra în funcţiune noi sperăm să se dubleze traficul pe pam. Avem ecluza funcţională pe ambele fire. În caz de necesitate putem funcţiona la capacitate maximă", explică Marius Catrina, operator ecluză.

Peste două luni va fi deschis şi portul Luminiţa, de lângă Năvodari, modernizat cu 119 milioane de lei, din care jumătate, bani europeni.

