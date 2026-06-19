În România, vine cel mai intens val de caniculă din acest an. Cel care a pus deja stăpânire pe Vestul Europei. Temperaturile vor creşte semnificativ, încă din acest weekend, iar meteorologii au emis şi primele avertizări de căldură extremă. Există şi o veste bună. Deocamdată, pe litoral, vremea e perfectă pentru primul weekend de vacanţă.

Primul val de caniculă din această vară ajunge și în România.

"Eu deja nu mai pot de cald, sunt foarte rea de căldură [...] O să-mi iau ventilator, clar, și o să merg cu el pe stradă că altceva nu am ce să fac" spune o tânără.

E doar începutul. Urmează zile tot mai călduroase, aşa că meteorologii au emis două coduri galbene de disconfort termic, valabile până luni.

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"Destul de nasol, adică la gradele acelea afară nu e chiar așa confortabil" spune un bărbat.

"Foarte importantă e hidratarea, cea mai bună hidratare este hidratarea clasică cu apă. […] Dacă suntem adepții ceaiurilor. Să fie de preferință neîndulcite și să fie destul de călduțe. Nu avem voie să ne hidratăm cu alcool sau cafea" spune medicul Flavia Vasile.

Ce trebuie să facem pe timp de caniculă

Indicat este și să consumăm şi alimente ușoare, să nu ieșim afară în intervalul 11-17 și dacă totuși este necesar, să purtăm haine de culoare deschisă și să ne acoperim capul.

"Apă să ai la tine tot timpul. Depinde și cum suportă fiecare căldura, presupun că cei în vârstă ar trebui să stea mai mult acasă" spune o femeie.

"Cât mai lejer, când suntem plecați în pantaloni scurți, tricou. Foarte multă apă, apă plată la greu, dușuri semicălduțe" spune un bărbat.

"Încercăm să facem cât mai multe lucruri să ne păstrăm la răcoare, stăm mai mult în casă la aerul condiționat, de ce să nu recunoaștem, și bem multă apă" spune o altă femeie.

Încă puţin şi apa mării va fi perfectă pentru baie

Oaza de bine va fi însă litoralul.

"Acum s-a terminat și școala și am nevoie de o pauză și am venit să petrec și eu la mare. Îmi place să mă bălăcesc în apă, să înot cu capul la fund și să mă distrez" spune un copil.

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În Vestul Europei, valul de caniculă a adus temperaturi de 40 de grade Celsius în Franţa, Italia, Germania şi Spania. Dar şi furtuni puternice.