Produsele tradiţionale de Crăciun ne pun pofta în cui. Mâncărurile cu care au crescut bunicii noştri au ajuns acum preparate de lux. Jumările şi şoriciul se vând chiar şi cu 180 de lei kilogramul. Iar pâinea cu untură, ceapă şi boia se vinde la felie.

Tot mai mulţi români caută în pieţe sau la băcănii produse cât mai naturale şi cu gust ca-n copilărie. Dar toate au un preţ.

"Începând cu şunculiţe, afumată, fiartă, cu boia, avem şi fiartă cu usturoi, trei-patru feluri de şunculiţă, jumările, nelipsite de pe masa de Crăciun, lebar, caltaboş, ciolan, cârnaţi afumaţi, legume ca să dea culoare platoului, cârnăciori de mangaliţa, de porc" a explicat proprietarul unei băcănii, George Dan.

Unii au găsit gustul autentic la zeci de kilometri distanţă de casă.

"Avem clienţi care vin şi de la noi din regiune, avem clienţi de la Mangalia, avem clienţi care vin inclusiv de la Bucureşti pentru produsele noastre tradiţionale" a explicat vânzătoarea Eleonora Şerban.

Produse care de aceste sărbători vor costa mai mult ca oricând. Producătorii spun că preţurile s-au mărit cu 10% faţă de anul trecut. Jumările costă între 70 şi 180 de lei kilogramul, şoriciul cam la fel, toba sau lebărul aproape 90 de lei, iar slănina 70 de lei kilogramul.

Preţurile piperate fac românii să-şi pună pofta în cui

La aceste preţuri, mulţi nu-şi permit să cumpere nici de poftă.

"Cam la jumate renunţăm. Nu am luat jumări de trei ani de zile la preţul care e, mi-a trecut. Îmi face şi rău numai când mă uit la preţuri" a explicat un cumpărător.

În cea mai mare piaţă din ţară, la Obor, jumările costă 70 de lei kilogramul, iar cârnaţii de mangaliţa 62 de lei.

"Scumpe, mult mai scumpe sunt, dar asta e. [...] La ce renunţăm, la specialităţi, ne limităm, doar aşa, puţin" a spus un alt cumpărător.

Produsele secuieşti, la mare căutare

La târgurile tradiţionale, oamenii caută şi produsele secuieşti.

Cumpărător: La frigul ăsta mai mâncăm şi ceva mai gras. Am cumpărat nişte carne, nişte mezeluri, nişte cârnaţi.

Reporter: Preţurile cum sunt?

Cumpărător: E puţin mai scump, dar e mai sănătos decât la magazin.

"Am venit cu produse lactate din lapte de bivoliţă, mozzarella, caş tartinabil până la caşcavalul maturat până la 30 de luni" a explicat un producător.

O altă mâncare ca la bunici e pâinea cu untură, ceapă şi paprika. Se vinde la felie, 5 lei.

