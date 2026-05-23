Ploile torenţiale de ieri au paralizat cartierele-dormitor de la marginea Bucureştiului. Mai mulţi copaci au fost doborâţi de vijelie, iar canalizarea s-a dovedit prea mică pentru câtă apă s-a strâns pe şosele. Atât de des se inundă periferia capitalei încât oamenii au făcut festival de glume pe TikTok.

Ploile torenţiale de ieri au îngreunat serios traficul în Chiajna. Ca la fiecare ploaie mai serioasă, canalizarea şi-a arătat limitele. Pe străzile inundate, pietonii s-au udat până mai sus de genunchi, iar şoferii s-au temut că vor rămâne în pană. Ca de obicei în vremuri de restrişte, mulţi au apelat la umor pentru a trece mai uşor cumpăna. La fel a fost şi în Popeşti-Leordeni. Spre disperarea celor sătui că oraşul e sub ape ori de câte ori plouă.

Vremea se va încălzi în toată ţara şi săptămâna viitoare vom avea parte de vreme de vară

Nici în Capitală n-a fost mai bine. În sud-estul Bucureştiului, pe Calea Văcăreşti, un arbore a căzut peste două maşini. Iar în Pantelimon, un copac s-a prăbușit peste un stâlp şi a avariat şi acoperișul unui magazin. Codul portocaliu de inundaţii a făcut prăpăd şi în mai multe localităţi din Iaşi. Nici oraşul nu a fost ocolit de urgie. O femeie care nu se putea deplasa a avut nevoie de ajutor pentru a putea ieşi dintr-o zona inundată. Alţi 10 oameni au sunat la 112 după ce apa le-a intrat în case. Vijeliile au făcut pagube şi în Brăila.

Articolul continuă după reclamă

Iar la Galaţi, o casă a luat foc, după ce a fost lovită de un fulger. Un om care a încercat să stingă flăcările până la sosirea pompierilor a ajuns la spital cu arsuri. Până diseară la ora 21:00 este în vigoare un cod galben de ploi şi vânt pentru centrul şi sudul Moldovei, Dobrogea şi estul şi nord-estul Munteniei. De mâine însă, vremea se va încălzi în toată ţara şi săptămâna viitoare vom avea parte de vreme de vară - vor fi 30 de grade la câmpie în sud şi în vest, temperaturi potrivite mai degrabă pentru finalul lunii iunie.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰