Poliţiştii din Galaţi fac anchetă într-un liceu din oraş unde un profesor de sport a fost bătut de un elev de clasa a 12-a. S-a întâmplat în a doua zi de şcoală iar în urma violenţelor dascălul s-a ales cu arcada spartă, un dinte rupt și contuzie a maxilarului. Bătăuşul riscă acum să fie exmatriculat.
Totul a pornit de la faptul că elevul împreună cu alți colegi fumau în curtea școlii, într-un loc ferit de ochii profesorilor, într-un colț al curții. Un loc preferat de altfel de elevii care fumează, spun cei din conducerea unității de învățământ. Atunci, profesorul de sport i-a văzut pe elevi fumând, s-a dus spre ei să le atragă atenția. Ceilalți s-au conformat și au plecat. În schimb, agresorul a continuat să fumeze şi i-a suflat fumul în față ostentativ profesorului de sport. Acesta din urmă a încercat să îi ia țigara să o arunce, moment în care a fost lovit cu pumnul în față de către elev.
Profesorul a încercat să-l imobilizeze, să-l ducă la biroul directorului, timp în care elevul a continuat să lovească cu picioarele și, la un moment dat, și-a eliberat o mână și l-a lovit din nou cu pumnul în față pe profesor.
Acesta s-a ales cu mai multe leziuni, are arcada spartă, un traumatism la maxilar și un dinte rupt, motiv pentru care a obținut astăzi certificatul medico-legal pe care l-a și depus la poliție, împreună cu declarația pe care a dat-o.
Au fost înștiințați cei de la inspectoratul școlar, de la poliție, dar și conducerea școlii, care au demarat anchete. A fost transmis dosarul mai departe și către parchetul judecătoriei Galați, care a demarat o anchetă în acest moment.
Cât despre elev, acesta are note bune la învățătură, spun cei din conducerea unității de învățământ, note peste media clasei, dar, în schimb, a mai creat probleme în cei patru ani de școală în cadrul liceului. Acum riscă să-i fie scăzută nota la purtare și chiar să fie exmatriculat.
