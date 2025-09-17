Video Profesor din Iaşi, acuzat că ar fi agresat o fată de doar 13 ani. Momentul în care îi dă târcoale casei
Scandal uriaş la un colegiu de prestigiu din Iași. Un profesor de 57 de ani este acuzat că ar fi agresat sexual o fată de doar 13 ani.
Dascălul ar fi fost surprins de o cameră de supraveghere, cum dă târcoale casei elevei, atunci când părinţii fetei nu erau prin zonă.
Mai mult, rudele adolescentei susţin că profesorul i-ar fi cerut acesteia să se întâlnească şi în privat. După ce aceste imagini au apărut în spaţiul public, poliţiştii s-au autosesizat şi au deschis o anchetă.
