Scandal uriaş la un colegiu de prestigiu din Iași. Un profesor de 57 de ani este acuzat că ar fi agresat sexual o fată de doar 13 ani.

Dascălul ar fi fost surprins de o cameră de supraveghere, cum dă târcoale casei elevei, atunci când părinţii fetei nu erau prin zonă.

Mai mult, rudele adolescentei susţin că profesorul i-ar fi cerut acesteia să se întâlnească şi în privat. După ce aceste imagini au apărut în spaţiul public, poliţiştii s-au autosesizat şi au deschis o anchetă.

