Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Profesor din Iaşi, acuzat că ar fi agresat o fată de doar 13 ani. Momentul în care îi dă târcoale casei

Scandal uriaş la un colegiu de prestigiu din Iași. Un profesor de  57 de ani este acuzat că ar fi agresat sexual o fată de doar 13 ani.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 08:52

Dascălul ar fi fost surprins de o cameră de supraveghere, cum dă târcoale casei elevei, atunci când părinţii fetei nu erau prin zonă. 

Mai mult, rudele adolescentei susţin că profesorul i-ar fi cerut acesteia să se întâlnească şi în privat. După ce aceste imagini au apărut în spaţiul public, poliţiştii s-au autosesizat şi au deschis o anchetă. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

iasi profesor agresiune
Înapoi la Homepage
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Câți copii are, de fapt, Gabi Tamaș. Fostul jucător participă la Asia Express alături de Dan Alexa
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu programul pilot pentru elevii de clasa a 12-a?
Observator » Evenimente » Profesor din Iaşi, acuzat că ar fi agresat o fată de doar 13 ani. Momentul în care îi dă târcoale casei