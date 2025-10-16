Un bărbat de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a amenințat cu acte de violență un cadru didactic într-o școală din Sectorul 5 al Capitalei.

Profesor la o şcoală din Bucureşti, ameninţat cu cuţitul de tatăl unei eleve. Care este motivul - Shutterstock

Update: Bărbatul, Niculae Stivenson, liderul grupării CLAUS, a mers la școala unde învață fiica sa și l-a amenințat pe profesorul de sport că dă cu el de pământ, că îl taie cu briceagul, fără să scoată și briceag. Tatăl era supărat că profesorul de sport nu a intervenit într-un conflict pe care l-a avut fiica sa cu un coleg. Profesorul i-a spus ca a fost pur și simplu o ceartă între copii, nimic violent.

Totul s-a întâmplat în curtea școlii când respectivul profesor avea oră de sport.

Incidentul s-a produs în 14 octombrie, când tatăl unei eleve, nemulțumit că profesorul nu ar fi intervenit într-un conflict verbal între fiica sa și un alt elev, a avut un comportament agresiv și l-a amenințat pe dascăl, inclusiv cu folosirea unui obiect tăietor-înțepător.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii din cadrul Secției 19 Poliție au fost sesizați prin apel 112 de către profesorul în vârstă de 27 de ani și s-au deplasat imediat la fața locului, constatând că aspectele sesizate se confirmă.

Din cercetări a rezultat că, în jurul orei 11:30, în urma unor discuții în contradictoriu cu părintele nemulțumit, acesta l-a amenințat pe profesor cu acte de violență, manifestând un comportament agresiv. Totodată, bărbatul ar fi amenințat și cu folosirea unui obiect tăietor-înțepător.

Scandal la o şcoală din Bucureşti

Având în vedere comportamentul agresiv și atitudinea provocatoare manifestată în spațiul public al unității de învățământ, prin care a generat o stare de teamă și neliniște în rândul elevilor și al cadrelor didactice, perturbând climatul educațional și afectând ordinea și liniștea publică, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de bărbat.

Polițiștii au identificat persoana bănuită - un bărbat de 29 de ani, aflat deja sub măsura controlului judiciar într-un alt dosar. Miercuri, 15 octombrie, în baza unui mandat de aducere emis pe numele acestuia, bărbatul a fost depistat și condus la audieri. În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca persoana în cauză să fie prezentată magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰