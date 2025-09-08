Prima zi de şcoală stă sub semnul haosului: dacă în unele şcoli a sunat clopoţelul în multe altele, profesorii nu au revenit la catedră ci au ieşit la proteste. Manifestaţiile au început la ora 10, în Piaţa Victoriei, unde s-au adunat cadre didactice din toate colţurile ţării. Lor li s-au alăturat şi elevi şi studenţi. Aproape 3 milioane de copii sunt afectaţi de neînţelegerile dintre profesori şi Guvern, pe marginea măsurilor de austeritate din Educaţie.

Sindicaliştii din Educaţie au intrat la negocieri cu preşedintele României. Nicuşor Dan a fost de dimineaţă la şcoală, unde şi-a condus fetiţa ca un părinte obişnuit şi a dezvăluit că nu s-a amestecat până în acest moment în conflict pentru că nu a vrut să îi sfideze pe profesori. Dar astăzi i-a chemat la discuţii, la Palatul Cotroceni.

Unii dintre profesorii care protestează astăzi au declarat pentru Observator că mâine se vor întoarce la ore şi îi aşteaptă pe elevi ca de marţi să fie în bănci. Nu se ştie însă dacă actul de predare va avea loc pentru că mulţi dintre ei vor protesta simbolic şi spun că îi vor supraveghea pe elevi, dar nu vor efectua şi activitatea didactică de la clasă.

În cele mai multe şcoli din ţară, începerea noului an educaţional nu a fost marcată în niciun fel. Prima zi de şcoală a venit cu proteste ale cadrelor didactice. Unii directori i-au anunțat pe elevi să vină abia marţi. În alte unităţi de învăţământ, elevii au fost primiţi în clase, dar fără a participa la vreo festivitate.

