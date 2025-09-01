Pare tot mai clar că şcoala nu va începe pe 8 septembrie. Profesorii au trimis o scrisoare deschisă în care îi îndeamnă să nu participe la festivităţile de deschidere, "golite de conţinut". În loc să fie la catedră, membrii mai multor sindicate din învăţământ sunt hotărâți să picheteze Palatul Victoria lunea viitoare.

Sindicatele din învăţământ sunt hotărâte să boicoteze prima zi de şcoală: fără festivităţi, iar profesorii să fie la protest, nu la şcoală. Aceştia chiar îi invită pe elevi şi pe părinţi să li se alăture la protest şi să nu meargă deloc la şcoală în prima zi a noului an şcolar.

Sindicatele vor să înceapă "Mitingul Educaţiei" de dimineaţă, la Piaţa Victoriei, şi să continue marşul până la Palatul Cotroceni spre după-amiază.

Daniel David: Prima zi de şcoală se va ţine pe 8 septembrie

De cealaltă parte, ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, în exclusivitate pentru Observator că prima zi de şcoală se va ţine în data de 8 septembrie, aşa cum se arată şi în calendarul oficial al Ministerului Educaţiei. David spune că nu este mulţumit de contextul în care se întâmplă lucrurile în sistemul de educaţie dar că promite, sau cel puţin speră că până în anul 2026 sau 2027 toate aceste măsuri drastice vor fi anulate.

"Copiii trebuie sa vina la şcoală, şcolile vor fi pregătite. Nu ştiu ce activităţi şi câte vor face, dar copiii vor intra la clasă şi vor fi supravegheaţi, probabil unii profesori vor continua activităţile în mod obişnuit, în mod normal, astfel mesajul meu simplu este da, şcoala începe în data de 8" a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

"Oamenii îmi cer demisia. Dacă demisia mea ar rezolva situaţia, cu plăcere mi-aş fi dat-o în aceste luni care au fost foarte, foarte complicate. Aceste măsuri drastice ar fi trebuit implementate de către orice ministru, altfel nu avea bani de salarii şi burse, putea alege să blocheze sistemul" a continuat acesta.

