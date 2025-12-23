Prognoza meteo de Crăciun şi Revelion. Vremea se răceşte puternic

Temperaturile în următoarea lună vor fi apropiate de normal la finalul lunii decembrie, însă în primele săptămâni din ianuarie valorile termice vor coborî sub mediile multianuale, în timp ce precipitațiile vor deveni mai frecvente, mai ales sub formă de ninsoare în zonele montane.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie 2025 – 19 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Estimările vizează abaterile temperaturilor și ale cantităților de precipitații față de media perioadei 2005–2024.

Vreme apropiată de normal până la final de an, cu diferențe regionale

În săptămâna 22–29 decembrie 2025, temperaturile se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă. ANM anunță posibil valori ușor mai scăzute în regiunile extracarpatice, în timp ce în zonele intracarpatice temperaturile ar putea fi ușor mai ridicate decât media.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a țării, deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest se va menține apropiat de normal.

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii prognozează temperaturi medii mai coborâte decât cele normale la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi, în schimb, apropiate de mediile specifice perioadei, în toate regiunile.

Răcirea va continua și în săptămâna 5–12 ianuarie 2026, când valorile termice medii vor rămâne ușor sub normalul climatologic în toată țara. În acest interval, precipitațiile vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a teritoriului.

În săptămâna 12–19 ianuarie 2026, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale în zonele montane și în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține ușor sub mediile multianuale. Regimul precipitațiilor va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice și apropiat de normal în celelalte zone.

ANM precizează că această prognoză pe termen mediu nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată, precum viscolele sau episoadele de ger accentuat, care vor fi anunțate separat prin avertizări nowcasting.

