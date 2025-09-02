Începutul de an şcolar vine cu un program de muncă decalat pentru angajaţii de la Primăria Capitalei. Este o măsură pe care municipalitatea vrea să o testeze pentru ca traficul să fie mai puţin aglomerat iar părinţii să îi ducă pe cei mici la şcoală mai repede.

Această măsură se va aplica de luni, de când începe noul an şcolar, pentru angajaţii din cadrul Primăriei Generale, adică în jur de 10.000 de persoane, iar dacă această măsură va funcţiona, edilul general interimar a transmis că va cere Guvernului ca inclusiv angajaţii din ministere şi din instituţiile subordonate ministerelor să respecte acest nou program.

Concret, angajaţii fără copii vor trebui să ajungă la muncă până în ora 07:30 dimineaţa sau după ora 09:00 dimineaţa, astfel încât părinţii să aibă un interval orar în care traficul să fie mai liber şi să îşi poată duce copiii la şcoală.

Măsuri suplimentare pentru fluidizarea traficului

În paralel, municipalitatea a anunţat că va închide anumite şantiere, cum ar fi cele de termoficare şi că, în anumite cazuri, vor grăbi lucrările, astfel încât şantierele să fie gata mai repede.

De altfel, pe anumite artere, locurile de parcare vor fi desfiinţate, astfel încât şoferii să aibă la dispoziţie o bandă de circulaţie în plus.

Poliţiştii locali vor fi şi ei prezenţi în număr dublu faţă de cum o făceau până acum în traficul din Bucureşti, în interesecţiile foarte aglomerate ale Capitalei şi, dacă va fi necesar, vor interveni.

Primarul General interimar solicită celor care merg la muncă, mai ales de săptămâna viitoare, să folosească mai mult transportul în comun şi să renunţe, pe cât posibil, la maşină.

