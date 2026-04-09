Mega Image a anunțat programul special pentru perioada Paștelui 2026, astfel încât clienții să își poată planifica cumpărăturile din timp. Majoritatea magazinelor vor funcționa după un orar modificat în zilele de sărbătoare.

Program Mega Image de Paște 2026. Când sunt deschise magazinele în perioada sărbătorilor

Potrivit informațiilor disponibile, vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Mega Image vor avea program normal de funcționare. Sâmbătă, 11 aprilie, unitățile vor avea program redus, urmând să se închidă în jurul orei 18:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie 2026, toate magazinele vor fi închise. Luni, 13 aprilie, programul va fi diferit în funcție de locație: unele magazine vor rămâne închise, în timp ce altele vor funcționa după un orar redus.

Reluarea programului normal este estimată începând cu data de 14 aprilie 2026, când majoritatea supermarketurilor Mega Image vor reveni la orarul obișnuit.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sărbătoriţi Paştele acasă sau plecaţi în vacanţă? Acasă În vacanţă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰